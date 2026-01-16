會見卡尼 習近平：推進構建中加新型戰略夥伴關係

（中央社台北16日電）陸媒報導，中國國家主席習近平今天在北京會見到訪的加拿大總理卡尼。習近平說，中加要推進構建新型戰略夥伴關係；卡尼則稱，可在過去合作基礎上，構建適應全球形勢的戰略夥伴關係。

綜合官方央視新聞等陸媒報導，習近平上午在人民大會堂會見卡尼（Mark Carney）。卡尼14日抵達中國，展開一連4天的正式訪問。

據報導，習近平在會見中提到，去年10月與卡尼在韓國慶州會見，「開啟了中加關係轉圜向好的新局面」。中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。

習近平說，雙方要本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，推進構建中加新型戰略夥伴關係，推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道，更好造福兩國人民。

據報導，卡尼表示，「感謝兩國的戰略夥伴關係為兩國人民帶來的機遇，我認為這同樣將惠及世界」。中加可以在過去良好合作的基礎上，攜手構建一種新型的、適應全球形勢的戰略夥伴關係，這將為太平洋兩岸的人民帶來穩定、安全與繁榮。

中加兩國關係回暖，中國總理李強昨天與卡尼會面時說，中國願與加拿大促進雙邊貿易穩定增長，共同維護多邊主義和自由貿易；卡尼也強調了兩國加強貿易投資合作的機遇。

雙方也簽署六項初步合作協議，涵蓋能源、打擊犯罪、文化、林業及食品安全等領域。但外界此前關注中加會否互降電動車與油菜籽關稅，中國官媒的報導及加拿大政府文告均未提及。

新加坡聯合早報今天的報導引述專家說，中加正朝關係正常化步伐邁進，但一次訪問不足以化解深層分歧。

據分析，美國關稅政策正將盟友推向中國，不過，加拿大需避免過於刺激美國，因為美國總統川普政府正在推動西半球屬於美國勢力範圍的外交政策。

2018年，加拿大應美國要求逮捕了在溫哥華轉機的中國華為公司創辦人任正非的女兒孟晚舟，北京隨後以國安為由，一度拘押兩名加拿大公民，兩國關係陷入長期低潮。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150116