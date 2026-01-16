會見卡尼 習近平：推進構建中加新型戰略夥伴關係
（中央社台北16日電）陸媒報導，中國國家主席習近平今天在北京會見到訪的加拿大總理卡尼。習近平說，中加要推進構建新型戰略夥伴關係；卡尼則稱，可在過去合作基礎上，構建適應全球形勢的戰略夥伴關係。
綜合官方央視新聞等陸媒報導，習近平上午在人民大會堂會見卡尼（Mark Carney）。卡尼14日抵達中國，展開一連4天的正式訪問。
據報導，習近平在會見中提到，去年10月與卡尼在韓國慶州會見，「開啟了中加關係轉圜向好的新局面」。中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益，也有利於世界和平穩定和發展繁榮。
習近平說，雙方要本著對歷史、對人民、對世界負責任的態度，推進構建中加新型戰略夥伴關係，推動中加關係邁入健康、穩定、可持續的發展軌道，更好造福兩國人民。
據報導，卡尼表示，「感謝兩國的戰略夥伴關係為兩國人民帶來的機遇，我認為這同樣將惠及世界」。中加可以在過去良好合作的基礎上，攜手構建一種新型的、適應全球形勢的戰略夥伴關係，這將為太平洋兩岸的人民帶來穩定、安全與繁榮。
中加兩國關係回暖，中國總理李強昨天與卡尼會面時說，中國願與加拿大促進雙邊貿易穩定增長，共同維護多邊主義和自由貿易；卡尼也強調了兩國加強貿易投資合作的機遇。
雙方也簽署六項初步合作協議，涵蓋能源、打擊犯罪、文化、林業及食品安全等領域。但外界此前關注中加會否互降電動車與油菜籽關稅，中國官媒的報導及加拿大政府文告均未提及。
新加坡聯合早報今天的報導引述專家說，中加正朝關係正常化步伐邁進，但一次訪問不足以化解深層分歧。
據分析，美國關稅政策正將盟友推向中國，不過，加拿大需避免過於刺激美國，因為美國總統川普政府正在推動西半球屬於美國勢力範圍的外交政策。
2018年，加拿大應美國要求逮捕了在溫哥華轉機的中國華為公司創辦人任正非的女兒孟晚舟，北京隨後以國安為由，一度拘押兩名加拿大公民，兩國關係陷入長期低潮。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1150116
其他人也在看
讓台美關稅降至15％！他點名「2大功臣」狂讚 藍白唱衰被嗆爆
台美對等關稅確定了！不僅關稅降至15％不疊加，享232「最惠國待遇」，與日、韓、歐盟齊平，還達成擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等四大目標。消息一出，談判團隊立刻被讚爆，而先前藍白唱衰台灣關稅的行徑，也受到了檢視。對此，東吳大學政治系副教授陳方隅今（16）日就直接開嗆藍白，「不知道這些人接下來會講什麼？」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 264
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 99
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 2 小時前 ・ 2
力挺林俊憲卻未翻盤！黃偉哲第一時間表態
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選結果今（15）日正式出爐，立委陳亭妃以2.69%的些微差距勝出，擊敗同黨對手林俊憲，確定代表綠營出戰2026台南市長選舉，未來將與國民黨立委謝龍介正面交鋒。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼徹夜說服川普不要出兵 「給伊朗一個機會」
沙烏地阿拉伯、卡達和阿曼努力勸說美國總統川普放棄對伊朗發動攻擊，怕引發反美情緒...信傳媒 ・ 6 小時前 ・ 43
黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」
即時中心／黃于庭報導民眾黨主席黃國昌近日閃電訪美，表示要談關稅及國防特別預算等議題；而他返國後召開記者會，宣稱1.25兆預算當中，5項軍購案僅3000多億，其餘項目不涉及軍事採購，引發外界議論。對此，行政院長卓榮泰今（15）日下令，針對近期外界及特定人士不符合事實的發言，國防部必須積極澄清，並與朝野各黨團進行說明。關於中央政府總預算及「強化防禦韌性不對稱戰力採購計劃特別條例」，卓榮泰今日於行政院會表示，至今仍無法在立法院順利付委審查，前幾週院會針對預算無法付委造成的影響，以及實質上的妨礙，已經做了相當多說明。卓榮泰進一步補充，這當中包括國防部752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，為因應國際情勢發展及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，是維護國家安全的必要方式，國防部所提軍購特別條例及預算，正是因應該情勢發展。「請國防部積極透過各種方式，與朝野各黨團進行必要說明」，卓榮泰強調，外界、特定人士以故意或不符合事實的發言，也必須即時澄清、清楚說明，才不會阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界說明。原文出處：快新聞／黃國昌慘了！質疑對美軍購僅3千億 卓榮泰下令國防部「做這事」 更多民視新聞報導黃國昌還在滑手機？召開黨團協商「不在籍投票」不聽中選會說明陳亭妃無懼「6戰」謝龍介！霸氣喊：女生不是好惹的北捷攻擊案張文獲不起訴 北檢曝「犯罪動機」民視影音 ・ 23 小時前 ・ 257
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
陳亭妃初選險勝林俊憲 陳智菡曝「真實民意差距」
民進黨台南市長初選由立委陳亭妃以2.69個百分點擊敗立委林俊憲，將代表綠營對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡15日評論指出，陳亭妃在黨內派系新潮流持續打壓下仍能勝出，顯示其實力非常強勁，真實民意支持度可能遠高於檯面上公布的數字。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 18
黃國昌擬自提《國防特別條例》？！黃虹霞指「違憲」：在野黨沒有提預算權力…批立院在野黨「自認執政黨」：立委是要幫政院讓國家正常運作、不是杯葛
黃虹霞批評，現在立法院佔多數的這兩黨，好像自認為自己是執政黨的樣子，「事實上不是欸，你不可否認的是，執政黨就是民進黨」...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 127
7搶4！徐嶔煌正式參戰大安文山綠營初選 提名競爭白熱化
[Newtalk新聞] 名嘴徐嶔煌昨日拋出震撼彈，宣布將參選台北市大安、文山區市議員，並爭取民進黨提名。今（15）日上午召開記者會正式宣布參選，提出「財經、數據，監督市政」作為主要選舉理念。據了解，上屆該區市議員民進黨提名5席，最終只上3掉2，今年選舉預計只提名4席，現在則是呈現7搶4局面。 徐嶔煌記者會現場，包含立法委員沈伯洋，以及資深媒體人邱明玉、姚惠珍，外匯專家Joe、財經專家李柏鋒、熱血公民教師黃益中等多位政界、學界及財經界代表到場力挺，展現跨界支持聲勢。 徐嶔煌表示，自己曾任職於知名IC設計大廠瑞昱半導體，也曾擔任《北美智權報》總編輯，長年投入網路、科技產業與財經媒體領域，熟悉產業與科技趨勢，也深刻理解產業與科技如何為城市帶來實質進步。他強調，「懂產業」才能為城市找出路，「興科技」則是讓城市治理升級。 徐嶔煌也分享，過去因應空汙議題，促成瑞昱半導體、華碩與市府合作推動「空氣盒子」計畫，讓台北市民能在零開發成本下，即時掌握PM2.5數據，成為官民合作、科技興利的具體實例。他認為，政治不只是監督，更需要透過專業整合，為市政創造實際效益。 對於未來參選方向，徐嶔煌進一步說明，將以專新頭殼 ・ 1 天前 ・ 21
急踩剎車！川普爆「處決首位示威者」喊卡 伊朗外長證實了
伊朗原預計於14日公開處決首名示威者索坦尼（Erfan Soltani），不過美國總統川普接獲情報顯示，伊朗方面已停止處決示威者，對此，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）也證實此事，強調「處以絞刑是不可能的事」，試圖平息國際怒火。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
美英急撤卡達人員疑備戰 伊朗官媒秀「刺殺川普」標語嗆：這次不會失手
美國總統川普聲援伊朗示威民眾，並說援兵已經在路上，外界都在關注美國何時對伊朗政府「出手」，而伊朗政府則是不斷反嗆，只要美國敢動手就會大規模報復。伊朗官方媒體報導在抗爭衝突中身亡官員的葬禮時，還特寫支持者手持刺殺川普的死亡威脅標語。根據外媒報導，美、英兩國正撤離駐卡達軍事基地的人員，外界解讀這可能是美軍即將對伊朗發動軍事打擊的前兆，但沙烏地阿拉伯已向華府表明，拒絕開放領空供美軍攻擊伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9
鄭麗君昨晚赴美再磋商 卓榮泰：盼取得有意義進展
台美關稅談判，進入最終階段，傳出美國對台進口關稅將降至15%。行政院台美經貿工作小組今天表示，行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與談判團隊，昨天（14日）晚間出發赴美，進行新一輪實體磋商，此行有四項談判目標，結束後台美雙方預計對外宣布達成共識的內容，後續再擇期簽署台美貿易協議。行政院長卓榮泰今天表示，期待這是一次有意義的進展，也盼談判底定後，能讓國內產業迅速調適。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 624
對等關稅15%不疊加！鄭麗君曝2項最優惠待遇
[NOWnews今日新聞]台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」。主責談判的行政院副院長鄭麗君今（16）日在駐美代表...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 7
警政高階人事難喬？北市警察局長屆退無人接棒 馬士元曝原因：麻煩大家稍待
警政高階人事案傳出難產，台北市政府警察局長李西河等人即將屆齡退休前夕，台北市長蔣萬安今（15）日透露，至今尚未收到中央政府通知新的局長人選。對此，內政部政務次長馬士元下午受訪時表示，警官職務需要加總考量多項條件才能派任，高階警官有3人屆齡退休，全國警官整體輪調幅度就較大，「可能還是要麻煩大家稍待，我們在適當的時機，會把整個名單公布出來」。警政署副署長廖美玲、......風傳媒 ・ 19 小時前 ・ 2
當年喊換侯心結 吳子嘉：鄭麗文上台到現在還沒去找侯友宜
侯友宜和百位里長的行動治理活動，是非常難得場合，李四川現任身分不能參加，另外兩...信傳媒 ・ 7 小時前 ・ 11
黃國昌稱「美方能理解反軍購」 AIT直接打臉
即時中心／温芸萱報導民眾黨主席黃國昌訪美返台後召開記者會，宣稱美方能理解其反對1.25兆元「國防特別預算條例」的立場，並稱民眾黨不接受政院版軍購案。對此，美國在台協會（AIT）也回應，美方的一貫立場，便是支持台灣強化防衛與嚇阻能力，並歡迎賴清德總統提出1.25兆特別防衛預算，強調符合《台灣關係法》及歷屆美國政府對台承諾。民視 ・ 1 天前 ・ 13
伊朗全國大斷網將近7天 創最長紀錄
伊朗哈米尼政權上週四（8日）為了對付風起雲湧的全國大抗爭時，「拉下開關」進行全國大斷網，電話也幾乎不通，目前斷網時間已經將近７天。網路自由監督組織表示，這已經創下世界最長的斷網紀錄。太報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名
政治中心／綜合報導2026地方大選剩不到一年，國民黨組發會主委李哲華今（14日）證實，新竹縣協調破局，將進入黨內初選機制，大概要40天左右人選才會出爐，先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭，反觀綠營，提名布局已提前到位。高舉手板大喊口號，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，舉辦新北民主培力營，請來同黨立委蔡其昌當講師。立委（民）蔡其昌：「2026年是台灣，非常重要的地方選舉，對我來講我會盡力來協助，這些優秀的市長候選人。」新北市長參選人蘇巧慧：「我自己不只是擔任，新北市長候選人的角色，更有責任要帶領新北市，所有議員團隊打出全壘打。」先前媒體人吳子嘉就大膽預言，國民黨會失去五縣市。（圖／翻攝自吳子嘉YT）備戰年底縣市首長選戰，民進黨早早定蘇巧慧於一尊，但反觀藍營要誰出線、還是要藍白合，依舊渾沌不明，媒體人吳子嘉大膽預言，國民黨會失去五縣市，包括新北、新竹縣、嘉義市、彰化以及宜蘭。美麗島電子報董事長吳子嘉（01.09）：「我估計五個縣市可能會落選，'，最危險的第一個就是新北，新北一敗的話，鄭麗文的政治生命結束，新北輸掉整個2026就結束了，2028（總統大選）也結束了。」民進黨秘書長徐國勇：「對每個縣市，我對每個候選人，我都充滿著信心，我們已經執政的縣市，我們要繼續，沒有執政的縣市，我們要盡我們所有的力量，把它翻轉過來。」國民黨組發會主委李哲華：「事實上我們整個的提名作業方式，大概都依照我們既有的節奏在做，鄭主席給我下達一個指令，就希望在三月，可以完成相關縣市的提名。」國民黨對選情審慎樂觀，新北人選，預計在農曆年前，最晚在2/14就會出爐，將從劉和然跟李四川中協調出一人；另外宜蘭縣張勝德跟立委吳宗憲，仍在角力，預計周五16號，就會來進行二度協商；而新竹縣協商破局，副縣長陳見賢，與立委徐欣瑩將啟動初選。民進黨持續穩扎穩打，拚2026選戰。（圖／翻攝自吳子嘉YT）國民黨組發會主委李哲華：「如果以現在的今天的結果來看，那可能在過年前是沒辦法，因為從公告也要一段時間，那大概至少要40天的一個時間。」但黨中央話才說完，徐欣瑩直接發文給黨主席鄭麗文，建請初選採用全民調，還要求陳見賢辭主委，以示公平，藍營內戰越演越烈。原文出處：吳子嘉預測藍5縣市將遭翻盤 李哲華：3月底前完成22縣市提名 更多民視新聞報導禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鄭麗君越洋宣布：美對等關稅15%不疊加 半導體及其衍生品獲最優惠待遇
行政院台美經貿工作小組與美方進行第六輪實體磋商達成最終貿易協議共識，行政院副院長鄭麗君今早（台北時間16日）在美國華盛頓舉行越洋記者會，宣布美國對台的對等關稅為15%不疊加，同時，美方針對232條款半導體及其衍生品關稅，也獲允諾給予最優惠待遇。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1