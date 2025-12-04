會見川普談出口管制 黃仁勳：不確定中國是否接受降規晶片

輝達執行長黃仁勳支持晶片出口管制。(資料畫面)

輝達執行長黃仁勳昨（3日）與美國總統川普會面後表示，若美國放寬對中國的出口管制，他本身雖支持，但不確定中國是否接受降規版晶片。

美國國會議員將一項可能限制輝達向中國出售先進人工智慧 (AI) 晶片的條款，排除在必須通過的國防法案之外，這項被稱為「GAIN AI 法案」的提案中，要求包含輝達與超微（AMD-US） 在內的晶片製造商，必須將其高性能的人工智慧 (AI) 晶片銷往中國與其他武器禁運國家之前，先滿足美國客戶的需求。

輝達雖獲准向中國銷售性能較弱、符合出口管制的降規版晶片，但中國要求企業避開輝達產品，改用本土晶片。同時，輝達也試圖爭取美國許可，以出口降規版晶片至中國，不過在10月的「川習會」中並未取得突破。

據《彭博》報導，輝達執行長黃仁勳昨（3日）與美國總統川普會面後，表態支持晶片出口管制，同時強調「應確保美國企業擁有最好、最先及最多的晶片」。不過，黃仁勳也指出，輝達無法將銷往中國的晶片降規，即便美國放寬限制，但不確定中國是否接受降規版晶片，「不知道，真的毫無頭緒，我認為他們不會接受」。





