會見川普 黃仁勳指中國未必接受降規晶片

[NOWnews今日新聞] 輝達執行長黃仁勳昨日赴華府，與美國總統川普會面後表示，若美國放寬對中國的出口管制，他本身雖支持，但他不確定中國是否會接受降規版的AI晶片。

美國國會議員將一項可能限制輝達向中國出售先進AI晶片的條款，排除在必須通過的國防法案之外，這項被稱為「GAIN AI 法案」的提案中，要求包含輝達與超微（AMD-US）在內的晶片製造商，必須將其高性能的AI晶片銷往中國與其他武器禁運國家之前，先滿足美國客戶的需求。

輝達雖獲准向中國銷售性能較弱、符合出口管制的降規版晶片，但中國要求企業避開輝達產品，改用本土晶片。同時，輝達也試圖爭取美國許可，以出口降規版晶片至中國，但在10月的「川習會」中並未取得突破。

黃仁勳昨日與美國總統川普會面後，表態支持晶片出口管制，不過，被問及中國是否會允許本土企業購買輝達H200晶片時，黃仁勳坦言不確定且「毫無頭緒」，但不能降低銷往中國的晶片規格，「他們不會接受」。

不過，黃仁勳仍將美國國會決定不將GAIN AI法案納入年度國防授權法案稱為「明智之舉」，直言該法案的危害程度比輝達曾反對的「AI擴散法案」（AI diffusion act）更甚。

儘管如此，美國國會的對中鷹派仍繼續準備推動對尖端AI技術施加更嚴格的限制。部分國會議員正著手制定另一份「安全可行的出口法案」，試圖將現行對中AI晶片的出售限制納入法律規範。

