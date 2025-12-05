會見日台交流協會長隅修三 鄭麗文：與日本長年密切互動、交流基礎深厚

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態台灣有事就是日本有事，引起前總統馬英九還有國民黨前主席洪秀柱批評。不過，國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，她會見日台交流協會長隅修三，雙方就台日長久以來的友好關係、經貿合作、能源政策以及防災應對等議題，進行深入的意見交換，更稱日本與國民黨長年維持密切互動，交流基礎深厚。

鄭麗文指出，雙方一致認為，日本與國民黨長年維持密切互動，交流基礎深厚。鄭麗文也回顧，自己在擔任立法委員期間，是最早要求政府重視並積極推動台灣加入跨太平洋夥伴協定TPP、後續支持加入跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP的委員之一。這也是國民黨長期堅持的政策方向。

廣告 廣告

鄭麗文稱，在能源與氣候議題上，雙方進行廣泛討論，隅修三指出「發展核能勢在必行」。在AI、半導體及資料中心能源需求急速攀升的趨勢下，台灣與日本都必須務實面對能源結構的穩定性。他特別以TSMC與AI數據中心的高耗能需求為例，強調未來電力需求將持續增加，因此穩定的電力供給至關重要。

在防災領域方面，鄭麗文表示，隅修三高度肯定台灣在災害應變與整體防災能力上的表現，並表示日本盼與台灣持續互相學習、深化合作、分享經驗。

鄭麗文指出，國民黨未來將持續推動與日本各界的交流，並在經濟、科技、能源、防災、教育與文化等領域全面深化合作關係。隅修三誠摯歡迎鄭麗文訪問日本，鄭麗文亦表示感謝。

更多三立新聞網報導

鄭麗文接受《紐時》專訪談兩岸：我不認為時間站在台灣這邊

盧秀燕喊第四次政黨輪替、民進黨執政10年夠了 卓冠廷：你才盧夠了！

鄭麗文嗆增國防預算「玩火」 國民黨認「遭美國關切」：支持合理增加

黃國昌東吳開講喊「普丁是獨裁者」！綠酸見鬼說鬼話：難怪支持度個位數

