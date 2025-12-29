會見澤倫斯基前打給普京 川普承認俄烏停戰談判仍面臨重大挑戰

美國總統川普於美東時間2025年12月28日在其位於佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）度假村接待烏克蘭總統澤倫斯基，雙方進行超過兩個小時的閉門會談，重點討論結束俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的和平框架。



川普在會後聯合記者會上表示，烏克蘭與俄羅斯達成和平協議的進展「比以往任何時候都更接近」，並形容當天會談「非常棒」。他指出，雙方已在最近幾週透過談判代表交換和平計畫草案，取得明顯進展。澤倫斯基則透露，目前由美烏談判團隊共同修訂的20點和平草案已完成約90%，涵蓋安全保障、經濟合作等多項議題。

川普與澤倫斯基均承認談判仍面臨重大挑戰

會談前，川普剛與俄羅斯總統普京進行一場約兩個半小時的電話通話。川普形容這通電話「極為良好且富有成效」，並表示普京對結束戰爭表現出認真態度，甚至願意在戰後以低價向烏克蘭供應能源等資源，協助重建。克里姆林宮外交政策顧問尤里．烏沙科夫（Yuri Ushakov）確認，這通由美方發起的電話持續超過一小時，氛圍「友好、善意且務實」，雙方同意在川普與澤倫斯基會面後「盡快」再次通話。

廣告 廣告

儘管樂觀氛圍濃厚，川普與澤倫斯基均承認談判仍面臨重大挑戰，特別是烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas，包括頓涅茨克與盧甘斯克）的未來歸屬，以及烏克蘭長期安全保障機制。川普稱頓巴斯問題「非常棘手」，但相信能獲得解決。澤倫斯基強調，烏克蘭立場明確，尊重本國法律與人民意願，與俄羅斯在此議題上存在明顯分歧。他表示，若必要，可將和平計畫提交全民公投決定。

會談期間，俄羅斯對烏克蘭發動新一輪大規模導彈與無人機攻擊，造成基輔等地電力中斷與人員傷亡。澤倫斯基抵達美國時，正值這些攻擊發生。川普在記者會上未直接譴責俄方行動，反而指出烏克蘭也發動過強力反擊，並強調談判複雜性，警告可能因意外因素破局，導致戰爭持續數年。他預測，「幾周內」將知曉結果。

美、烏總統共同致電多位歐洲領導人

​該20點和平草案源自美國最初提出的28點計畫，經美烏談判代表包括美國特使史蒂夫．威特科夫（Steve Witkoff）與川普女婿賈里德．庫許納（Jared Kushner）的多次磋商後修訂，更傾向烏克蘭立場。草案包括美國向烏克蘭提供類似北約成員的安全保障，以防範未來俄羅斯入侵，此提議在澤倫斯基表示願放棄加入北約申請後提出。其他議題涵蓋扎波里熱核電廠控制權、戰後經濟重建等。

會談結束後，川普與澤倫斯基共同致電多位歐洲領導人，包括歐盟執委會主席烏蘇拉．馮德萊恩，以及英國、法國、德國、芬蘭、波蘭等國元首。澤倫斯基表示，川普已同意於2026年1月某時再次接待歐洲領導人，會議可能在華盛頓白宮或他處舉行。澤倫斯基感謝川普推動努力，並重申烏克蘭準備迎接和平。

俄方立場方面，普京堅持要求烏克蘭承認俄軍占領的四個地區全部及2014年併吞的克里米亞為俄領土，並要求烏軍從相關區域撤出、限制烏軍規模、賦予俄語官方地位等。烏沙科夫表示，即使頓巴斯成為非軍事區，俄羅斯警察與國民警衛隊仍需留駐部分區域。他警告，達成妥協可能需時甚長，並指美國初始提案經烏克蘭與歐洲修改後已「惡化」。

川普對俄方部分要求持開放態度

川普對俄方部分要求持開放態度，認為若烏克蘭同意讓渡頓巴斯部分土地，並搭配西方經濟誘因，可說服普京結束戰爭。澤倫斯基近期表示，若俄方同意先停火60至90天並撤軍，可考慮從頓巴斯撤軍，建立國際監督的非軍事區。

雙方談判代表預計未來幾周繼續密集磋商，以敲定剩餘細節。川普表示，將在本次會談後再次致電普京，持續推動進程。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

