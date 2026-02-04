會見王滬寧 蕭旭岑：台灣去中化難成、「抗中保台」真相是「媚美賣台」

國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」今於中國大陸北京揭幕。國民黨提供



國共兩黨智庫共同舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」昨落幕，國民黨副主席蕭旭岑今率代表團成員赴北京人民大會堂會見全國政協主席王滬寧。蕭發表談話時，重申九二共識，並籲兩岸要交流、合作，更要避免戰爭的風險。

蕭旭岑說，希望兩岸用交流取代對抗，用協商取代衝突，兩岸中國人要比其他國家更有智慧，在共同血緣、文化、歷史、情感與共同政治基礎下，讓透過和平方式解決爭端，共同致力振興中華，才能讓彼此有更安全、美好未來。

談到此次國共論壇，蕭旭岑指出，台灣有些人希望國民黨此次訪陸要強調分歧，自己很不以為然，這也不是多數台灣人想法，絕大多數台灣民眾更已逐漸了解，所謂「抗中保台」真相其實是「媚美賣台」，並不符台灣人民利益。

蕭旭岑說，兩岸同胞更有共同的血緣、文化、歷史、情感，「去中國化」在台灣始終無法成功，就是因為中華意識是我們的魂，中華文化是我們的體，中華民族是我們的根。

蕭旭岑表示，當前世界面臨百年未有大變局，國際關係急遽變化，從俄烏戰爭到中東地區的衝突，許多家園遭到砲火摧殘、親人分離的痛苦，更讓許多台灣民眾感受到，兩岸關係和平穩定格外重要。

蕭旭岑指出，兩岸雖有不同制度、生活方式與價值經驗，但大家都是炎黃子孫，同屬中華民族，都是血緣相依、情感共通同胞，沒人希望走向兵戎相見，台灣當前主流民意也希望避免兩岸發生衝突，不願看到親人上戰場。

蕭旭岑表示，台灣與大陸在過去幾十年的發展中，各自達成許多成就，只有求同存異、聚同化異，才能夠贏得彼此的尊重、共創雙贏，這也是兩岸當前應該追求的目標。

蕭旭岑指出，這次論壇聚焦於許多台灣民眾關切的議題，從觀光、旅遊、醫療安養，到防災、能源問題、AI未來發展，都是兩岸可以密切交流合作的領域；論壇也發表共同意見，匯集兩岸專家學者的共識，才呈現這樣的智慧。

蕭旭岑也重申，海峽兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這就是大家都熟知的「九二共識」，以及反對「台獨」，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。

