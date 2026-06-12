會見福建省委書記 張榮恭：樂見福建推動十五五取得成功
記者周志豪／台北報導
第18屆海峽論壇將於明天上午10時在廈門國際會展中心開幕，率團前往福建出席的國民黨副主席張榮恭今中午會見福建省委書記周祖翼，表示樂見福建在推動十五五規劃持續取得成功，促進台閩間交流合作。
張榮恭也以金門和廈門從戰地前線轉化為和平樞紐為典範，期盼能推動兩岸關係和平發展。
周祖翼則介紹福建省十五五規劃的產業與建設的現況，並詳述福建推動兩岸融合發展示範區的願景和具體措施，以及台商台胞在福建生活發展的情況。
張榮恭回應，感謝福建長期照顧在閩台商、台青，也希望之後也能一如既往持續關心台胞的生活福祉和權益保障。
國民黨此次海峽論壇訪團由張榮恭率團，團員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省、智庫副執行長沈建億、吳怡玎等人，行程共計3天。
張榮恭表示，18年來海峽論壇在兩岸交流間已建立具信譽品牌，盼能越擦越亮，擴大推進兩岸和平、共同發展。
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