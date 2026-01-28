會見美台商業協會主席柯拉克 鄭麗文：兩岸穩定即是經濟基石

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席鄭麗文臉書今(28)日發文指出，她於中央黨部接見美台商業協會主席柯拉克(Keith Krach)訪團，雙方針對經貿合作與科技前景進行友好交流，鄭麗文並樂見雙方在相關議題上持續對話，有關兩岸與經貿議題，她提出兩岸穩定即是經濟基石。

鄭麗文並直言，緩和台海緊張、恢復溝通，不僅能活絡台灣服務業，更能讓投資台灣相關市場的美商直接受惠，創造雙贏。

針對產業升級議題，鄭麗文表示，國民黨樂見美國私部門挹注資源，並促成台灣金融業、傳統產業與美國科技巨擘對接，加速引入AI技術，帶動產業轉型。

此外，有關外商最為關切的能源議題，鄭麗文也向柯拉克訪團重申，國民黨將繼續全力推動重啟核能，確保台灣擁有穩定的電力供應。

在會談最後，柯拉克特別邀請國民黨參與美國建國250週年的「自由250」慶祝活動，鄭鄭麗除表達祝賀，也期待與美方共同紀念這份情誼，並彰顯雙方共享的民主價值。

