生活中心／綜合報導

金融總會攜手嘉義縣政府 ，共築普惠金融與永續社會。由台灣金融服務業聯合總會與嘉義縣政府共同主辦的「2025金融服務愛心公益嘉年華」，於114年11月8日在嘉義縣政府前廣場盛大舉行。現場設置超過150個攤位，涵蓋金融教育、公益義賣、美食市集三大展區，吸引眾多民眾參與。此次活動不僅推廣金融知識，也展現金融業對社會公益的積極投入。

活動中，23家金融機構共同捐贈新台幣270萬元至嘉義縣政府社會局「仁愛基金」專戶，用於支持在地弱勢與社福團體，展現金融業善盡企業社會責任的行動力。

會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

金管會彭金隆主委的見證下 ，金融總會董瑞斌理事長代表金融界將新台幣 270 萬元的愛心善款捐贈予嘉義縣翁縣長，展現金融服務業積極參與社會公益及善盡社會責任的形象 。





金管會主委力挺：「防詐、理財、永續」三大主軸。金管會主委彭金隆於開幕致詞時表示，本次嘉年華聚焦「金融知識宣導」、「防詐教育」及「慈善公益」，呼應當前民眾最關心的財務安全與退休理財議題。他強調：「防詐已是全民運動，金融業更有責任守護客戶資產安全。」

會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

會研基金會孔德浩高級專員(左1)、黃建隆副執行長(左2)、王怡心董事長（左3）詹淑雅副處長(右3)、許美惠專員(右邊2)、蘇佳成研究員(右1）。

會研基金會設攤互動，推廣ESG與永續金融。會計研究發展基金會長期配合金管會與金融總會推動「防詐、理財、永續」三大主題，此次特別參與金融教育專區設攤服務，由董事長王怡心親自帶隊，由黃建隆副執行長、詹淑雅副處長、孔德浩高級專員、許美惠專員及蘇佳成研究員組成團隊，與民眾進行互動式教育與防詐宣導。

金融高層蒞臨肯定推廣成效，基金會攤位亦獲得金管會、金融總會高層重視與支持，包含金管會主委彭金隆、證期局局長張振山、銀行局局長童政彰、檢查局局長賴欣國、以及金融總會理事長董瑞斌皆親臨指導，由王怡心董事長親自接待，簡報基金會在金融教育、風險識別與ESG倡議方面的具體成果。

會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

金管會彭主委（中）、證券期貨局張振山局長(左3)、銀行局童政彰局長(右2)、檢察局賴欣國局長(右1)、董瑞斌理事長（右3）。





王怡心董事長特別接待蒞臨攤位的嘉義縣長翁章梁，向縣長說明ESG永續金融的推動重點，並與縣民對談普惠金融與家庭理財的重要性，共同彰顯金融教育深入基層的價值。

會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

嘉義縣翁章梁縣長蒞臨會基會攤位。

曾任會研基金會董事長的金融總會秘書長吳當傑亦特別前來攤位，為在場同仁加油打氣，展現對基金會持續推動金融知識普及工作的高度肯定。





會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

金融總會吳當傑秘書長蒞臨會基會攤位。

嘉年華現場互動熱烈，王怡心董事長親參打詐遊戲。王董事長特別走訪園區各攤位進行觀摩交流，並於臺灣銀行設置的「打詐闖關趣味攤位」親身體驗打詐遊戲，與現場參與者及臺銀夥伴合影，呼籲全民一同提升防詐意識，守護財產安全。









會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

王怡心董事長到臺灣銀行攤位參加「打詐」趣味通關遊戲，與現場臺銀攤位負責人員合照。





本次金融服務愛心公益嘉年華不僅是一場寓教於樂的活動，更是金融產業攜手政府推動「金融知識下鄉、金融正義普及」的重要里程碑。會計研究發展基金會也將持續深化與各界合作，共同推動永續金融、強化金融教育，打造全民皆能安心理財、防詐有方的社會環境。





























原文出處：會計基金會參與金總嘉年華 傳遞「ESG與防詐」

