會計師不幹轉行當水電工！月薪飆破38萬 頂大高材生分享背後真相

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

美國近年來勞動力短缺，帶動技術藍領薪資快速上升。日媒報導，一名畢業於加州大學柏克萊分校的男子崇邁（Chong Mai），辭去原本的會計師工作，轉行當水電工，月薪一口氣攀升至約190萬日圓（約新台幣38.8萬元），不僅收入是過去的3倍，工時也更穩定，生活品質明顯改善。

一名畢業於加州大學柏克萊分校的男子崇邁（Chong Mai），辭去原本的會計師工作，轉行當水電工，月薪一口氣攀升至約190萬日圓（約新台幣38.8萬元）。（示意圖／Unsplash）

根據《朝日新聞》報導，隨著勞動市場結構轉變，美國建築、能源、運輸與製造等產業，正面臨嚴重人力短缺，帶動技術型藍領需求增加，薪資水準也跟著水漲船高。數據顯示，電梯與電扶梯技師、電力線路安裝維修人員的年薪中位數，已達新台幣300萬元左右，不少人因此躍升高收入族群。

畢業於加州大學柏克萊分校的崇邁，原本在企業擔任會計，因與上司關係不佳，萌生轉行的想法。在朋友建議下，他進入培訓中心學習水電技術，即使從零開始，起薪仍高於原本的白領會計，讓他相當意外。

崇邁坦言，剛轉行確實吃了不少苦，前三個月因為體力勞動，雙手長滿水泡，一度懷疑自己是否能撐下去。不過，正式上工後，他發現薪資回報驚人，時薪漲至約1.2萬日圓（約新台幣2454元），換算月薪後足足是過去擔任會計師的3倍。

除了收入增加，他的生活品質也逐漸改善。過去會計工作常常從早上9點忙到晚上7點，如今水電工班表為早上6時到下午2時30分，下班後有時間陪伴家人、與朋友相聚。此外，過去累積的數字概念與談判技巧，在新工作同樣派得上用場，而且他也更享受親手解決問題的成就感，並直言體力型工作相對不容易被AI取代。

