會計師事務所助詐團設22家人頭公司 至少25人受害、財損逾2500萬

警方查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等贓證物。(記者邱俊福攝)

〔記者邱俊福／台北報導〕高雄市的群賦會計師事務所涉嫌勾串假投資詐騙集團，將詐團透過親友或者網路收購交付的人頭個資，協助審核申辦設立22家人頭公司，讓詐團可以利用這些人頭公司，取信被害人，讓其投入資金，造成至少25人受害、財損逾2500萬元；刑事警察局偵一大隊第一隊經長期蒐證，上週三進行查察，逮捕負責人鄭姓會計師與旗下員工、人頭公司負責人等36人到案，檢察官複訊後，將鄭姓會計師聲押獲准。此為警方破獲首宗會計師事務所助詐團設立人頭公司案。

廣告 廣告

刑事局是經分析公司戶涉詐案件，發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐團所用人頭公司戶的情形，如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度甚至高達5000萬元，顯見公司戶涉詐問題日益嚴重，遂調閱「165」反詐中心資料進行清查比對。

經向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料後，查知群賦會計師事務所經手申辦的公司成為警示帳戶者，比例達20%。遠高於全國平均值的1.8%，經追查後發現，詐團成員利用申設公司節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後，再交由該會計師協助詐團申辦公司。

刑事局表示，該會計師事務所每審核申辦設立一家公司，資本額400萬以下收取1萬2000元，資本額越高則收費越高，初步估協助詐團設立人頭公司，去年初至今獲利達百萬元，而這些人頭公司讓假投資詐團利用來取信被害人，誘騙被害人投入資金。

專案小組經報請橋頭地檢署檢察官蔡婷潔指揮偵辦下，上週三會同財政部南區國稅局人員前往高雄市、新北市、台中市、宜蘭、屏東等地查緝搜索，先後逮捕鄭姓會計師等36人到案，並在該會計師事務所位於高雄市的2處地點，共查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等贓證物，依詐欺、洗錢、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送檢方偵辦。

檢方複訊後，雖鄭姓會計師表達只是受委託，不知對方是詐團，仍遭聲押獲准，其餘員工與人頭公司負責人則諭令3到8萬元交保與釋回。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

存款全投資虛幣 還抵押房產 資產被榨乾 生技老闆遭騙5900萬

金門火舞表演出意外 主角臉部2級燙傷後送台灣就醫

頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫

威力彩頭獎飆4.8億！1/12 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

