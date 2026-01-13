會計師事務所長涉當詐團軍師 橋檢聲押獲准

（中央社記者張已亷高雄13日電）鄭姓會計師事務所所長涉嫌擔任詐團軍師，協助辦理人頭公司等事宜，以進行詐欺及洗錢。橋檢搜索並拘提鄭男等36人到案，訊後依涉犯洗錢防制法等罪嫌聲押鄭男獲准。

橋頭地檢署今天發布新聞稿說明，鄭男為某會計師事務所（高雄設有楠梓所及左營所）的主持執業會計師，劉女為代辦業者，從事記帳及報稅代理業務。2人涉嫌為牟取利益，於民國113年間起，與潘姓、陳姓等多名詐欺、博弈洗錢集團成員共謀。

檢方調查，鄭男涉嫌指示會計師事務所旗下員工，辦理人頭公司行號設立登記、取得虛偽不實發票、出貨單或銷貨單據，替人頭公司行號辦理稅務申報，再製作不實會計憑證與交易紀錄，營造各人頭公司行號間有合法交易假象，另協助填具當期營業人銷售額與稅額申報書，向主管機關申報當期營業稅，替犯罪集團「維運」洗錢管道。

檢方表示，接獲警政署刑事警察局情資，7日指揮警政署刑事警察局及高雄、新北、台中、桃園、宜蘭等地警方，會同財政部南區國稅局執行搜索40處，拘提鄭男、劉女、人頭公司負責人、會計師事務所員工在內等36人到案。

檢方訊問後認定鄭男、劉女涉嫌違反公司法、洗錢防制法、商業會計法、三人以上共同詐欺取財罪、使公務員登載不實罪等罪嫌重大，有羈押原因與必要，向橋頭地方法院聲請羈押禁見。經法院裁定，鄭男羈押禁見，劉女則具保新台幣15萬元並限制住居。

橋頭地檢署檢察長張春暉表示，現今詐欺集團已有「產業化」與「專業分工精細化」等趨勢，為求規避查緝，開始吸收律師、會計師等專業人士構築防火牆並擔任軍師。檢方未來將持續跨機關合作，擴大電信詐欺犯罪打擊面，盼有效斬斷專業人士對犯罪集團的供輸鍊，避免更多專業人士受利誘為電信詐欺等犯罪集團服務。（編輯：蕭博文）1150113