會計師公會千餘包白米助逾40團體 何欣純感謝各界助弱勢走在愛的路上

白米善舉連續十八年！立法委員何欣純8日與台中市會計師公會、台灣省會計師公會等單位，在台中太平區崇正寶宮舉辦「寒冬溫情、溫馨關懷」捐贈白米活動。捐出共計1500包白米，將分送給太平、大里及霧峰三區域，共計45處關懷據點與慈善會，㩦手為整年不打烊的關懷據點給予支持關懷。

何欣純說，謝謝公會連續這麼多年回饋社會和地方，她持續扮演媒合平台的角色，盼把更多社會資源分享給需要的家庭與孩子，出台灣已邁入超高齡社會，有獨居長者生活皆需透過志工來關懷照顧，這些長輩有人幫忙，甚至讓弱勢家庭感受社會溫暖，給予孩子人生方向跟希望，將每一個環節串接起來，就是一個愛的展現，感謝各位一起走在這條愛的道路上，今天循往例辦理活動，希望持續發揮正面力量，匯聚更多各方物資與捐助。

何欣純說，會計師平日替工商界「算錢、管好錢」，讓工商企業把資源運用在刀口上，歲末有能力就購買物資、捐給需要的人，形成善的循環，大家一起來做，盼望白米善舉讓台中成為一個溫暖的城市。

台中市會計師公會理事長林宥宏指出，未來會計師公會還會持續募集捐贈，感謝何欣純委員、在地里長及關懷據點的志工夥伴，讓愛心傳遞給有需要的人，取之於社會，用之於社會，希望拋磚引玉讓更多人投入公益愛心活動。

此次白米捐贈參與單位包括中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等單位，共捐贈1500包白米，給崇正基金會、玉山慈善會、合濟慈善會、日新慈善會、立德社區愛心廚房、社區發展協會等多個團體。

