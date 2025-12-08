會計師公會跨海送暖 2000包白米贈金門弱勢家庭

台灣省、台北市會計師公會聯袂跨海送二千包白米到金門，由國民黨金門縣黨部主委陳玉珍(右七)代轉送至弱勢家庭。(記者吳正庭攝)

〔記者吳正庭／金門報導〕台灣省會計師公會與台北市會計師公會今天跨海金門，在國民黨金門縣黨部協助下，將2000包白米送給金門弱勢家庭，盼在歲末寒冬之際，帶來實質的支持與溫暖。

身兼縣黨部主委的國民黨籍立法委員陳玉珍說，金門是個號稱社會福利很好的縣市，還是有很多弱勢家庭需要被照顧，畢竟社會福利是沒有辦法照顧到方方面面的地方；她說，金門14萬人口裡，常住居民約5、6萬人，是個經濟規模很小的地區，民眾的工作很多來自縣府提供的就業機會。

陳玉珍說，金門幸好有「酒中的台積電」金門酒廠實業股份有限公司，靠著它來支撐金門的產業發展。她說，白米的捐贈不僅是物質上的援助，更傳遞濃厚的人情味，讓寒冬中的金門更有溫度。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍、台北市會計師公會理事長邵志明指出，會計師公會除了在社會經濟發展扮演重要角色，平日還舉辦寒冬送暖、送愛到偏鄉及捐血等活動，只要有需要，公會都會盡可能出錢出力來幫助這個社會。

兩會計師公會表示，在邁入AI人工智能時代之際，會計師的社會責任不再侷限於專業服務，更應走入社區，親手把溫暖送到弱勢與孤老的手中，實踐專業以外的社會價值。

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍(左)贈送台北市會計師公會理事長邵志明(右)感謝狀。(記者吳正庭攝)

國民黨金門縣黨部主委陳玉珍(左)贈送台灣省會計師公會理事長蔡家龍(右)感謝狀。(記者吳正庭攝)

