會計師公會送暖 贈米共餐據點

台灣省會計師公會與立委王定宇年終贈米給南關線、東區共十二處老人共餐據點。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕仁德報導

台灣省會計師公會與立委王定宇合辦年終贈米活動，五日上午在仁德區中洲老人共餐據點舉行，除會計師公會理事長蔡家龍一行外，另南關線、東區計有十二處老人共餐據點的里長、社區發展協會會長到場參與。

王定宇表示，會計師公會長期的贈米善舉至今已持續十一年之久，今年贈米總數達到二千四百公斤，受贈單位在使用上將更為充裕。他指出，捐贈方會計師公會平常服務工商，受贈方的里長們忙於里務，卻願意共同為社會弱勢及老人共餐付出心力，兩者都是社會良善的力量。

王定宇強調，他很高興能擔任贈米善舉的中介角色，今年的這批贈米將分贈十二處老人共餐據點，讓會計師公會的愛心善舉有更多人受惠。

贈米單位代表、會計師公會理事長蔡家龍表示，與立委王定宇合作的歲末贈米活會已延續十一年，可視為一項傳統。會計師工作雖較為嚴謹，但各項愛心活動從不落人後，贈米活動送出的不僅是溫馨，更是一份愛心。

他並感謝立委王定宇的媒合，讓會計師公會的贈米能精準的送達各社區與單位。

受贈單位代表中洲里長葉清仁、後甲社區發展協會理事長陳綺雯表示，感謝立委王定宇與會計師公會長年來對社區老人與弱勢的照顧。從捐贈到老人共餐地點桌上的每一碗白米飯，是一群人共同努力的成果，他們代表所有共餐聚點的長輩向各受贈單與立委王定宇致上由衷謝意。