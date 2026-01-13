會計師助詐團設公司洗錢 議員駁聘顧問2／營造好形象！詐團會計師 官網自稱民代諮詢顧問

涉幫詐團開人頭公司洗錢的鄭姓會計師，在高雄楠梓住家開事務所。

涉嫌幫詐騙集團虛設公司洗錢的鄭姓會計師，在高雄楠梓住家開設會計師事務所，出入行徑卻顯得相當神祕。儘管一家人在當地居住十幾年，鄰居對他的印象卻不深。事務所官網上，鄭姓會計師自稱是高雄市政府輪值會計師、法院指定破產管理人，甚至標榜自己是高雄市議員的諮詢顧問，但實際向議員求證，對方卻表示根本與他不認識，只知道是朋友推薦來幫忙免費諮詢，實際上僅來過兩三次而已。

灰色西裝外套搭配牛仔褲，一身休閒裝扮的鄭姓會計師，曾在創業講座上侃侃而談，台下聽眾恐怕怎麼也想不到，眼前這名專業會計師，私底下竟涉嫌擔任詐團軍師，詐騙無辜老百姓。

廣告 廣告

戴著口罩與眼鏡，坐在議員服務處與民眾對談，鄭姓會計師在 2021 年曾擔任議員服務處的免費諮詢會計師。他所開設的事務所官網，也宣稱自己是高雄市議員諮詢顧問、市政府輪值會計師，以及高雄地方法院指定破產管理人，營造公正清明的專業形象。不過案發後，議員提供訊息截圖表示，對方只是朋友推薦，實際只來過兩三次，彼此並不熟識，也沒有互動。

記者前往設址在高雄楠梓的會計事務所查訪，儘管鄭姓會計師已遭收押，事務所仍有員工照常上班，但對相關問題不願回應。

附近鄰居受訪時表示，只知道他住在這裡，對於涉嫌幫詐騙集團設立人頭公司的情況並不清楚。當地里長也說，是鄭姓會計師的母親告知，事務所是她兒子所開，至於開了多久，一兩年還是兩三年，實在不清楚。

鄭姓會計師過去還曾以事務所名義主辦各類講座，看似年輕有為，沒想到卻暗地裡涉嫌替詐騙集團虛設公司洗錢，如今捲入詐騙案件，自毀前程。

★ 《鏡新聞》提醒您：凡遇可疑電話，不論手機或市話，可撥打「反詐騙諮詢專線165」電話，由專業人員為您提供協助。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

計師助詐團設公司洗錢 議員駁聘顧問1／詐團勾結會計師 申辦22間人頭公司涉詐騙