會計師助詐團開人頭公司洗錢

刑事局破獲全台首宗會計師事務所勾結詐騙集團設立人頭公司洗錢案，逮捕三十六人，並查扣人頭公司大小章、偽造的國稅局收件章等贓證物。（記者孫曜樟攝）

記者孫曜樟∕台北報導

刑事局偵破全台首宗會計師事務所勾結詐騙集團案件。高雄市群賦會計師事務所鄭姓負責人涉嫌自一一三年起，協助詐團以「不實驗資」手法設立至少二十二家的人頭公司，進行假投資詐騙與洗錢，造成至少二十五人受害損失逾二千五百萬元。檢警日前逮捕鄭姓會計師、員工、仲介及人頭公司負責人等共三十六人，鄭姓會計師複訊後裁定羈押禁見。

刑事局偵一隊分析公司戶涉詐案件，發現一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，且這些公司戶申請企業網路銀行後，單筆約定轉帳額度可高達五千萬元。

調查發現，詐騙集團以協助節稅為名，透過親友或網路收購人頭個資，再交由鄭姓會計師的事務所協助辦理公司設立登記。該事務所收費標準為資本額四百萬元以下的公司收取一萬二千元，資本額越高則收費提高。

鄭姓會計師後續更製作不實的資本額查核報告書，並取得虛偽的進銷項發票、單據，為人頭公司辦理稅務申報，營造合法交易假象。此種「不實驗資」手法讓資金在完成公司登記後即被匯走，徒留合法公司外殼。

據了解，鄭姓會計師曾任高雄市政府輪值會計師及法院指定破產管理人，過去也曾擔任某高雄市議員諮詢顧問，但該議員已澄清雙方僅為短暫公益諮詢服務，無合作關係。