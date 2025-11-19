會計師回家跟丈夫吃午餐 騎車回事務所遇死劫

彰化員林被撞死的64歲高姓婦人在會計事務所上班。（圖／員林人大小事臉書）





彰化員林被撞死的64歲高姓婦人在會計事務所上班，她和丈夫育有兩男一女，一家感情相當好，丈夫之前是地藏庵總幹事現在也是委員，夫妻倆對廟方事務都非常熱心，這個月還跟著廟方一起到台東進香，但沒想到回來隔天就發生不幸，親友都很錯愕，而事發當天中午，死者跟丈夫一如往常一起回家吃飯，中午用完餐後，騎車要返回事務所，萬萬沒想到守法的在路口等紅燈，卻被惡劣駕駛從後方撞擊輾過，家人哀痛無法接受．

被高速撞擊輾過送醫不治的高姓婦人，臉書雖然沒有更新，但放的都是家人，她的丈夫和子女的合照，尤其她的女兒當年考上國立大學時，親友紛紛留言祝賀，還誇說兩人像姊妹，看的出來一家感情和樂，據了解，64歲的高姓婦人在會計事務所上班，丈夫在員林地藏庵服務，當過四屆總幹事也是現任委員，夫妻感情相當好，平時也都很熱心廟裡的事務。

員林地藏庵主委張謹添：「在地藏庵將近20年了，他們夫妻從在一起就很好，感情很好，早上都四五點起來運動，夫妻人很好對廟裡也很熱心。」

這個月15、16日兩人才跟廟方一起到台東進香旅遊，事發當天是中午休息時間，她回家和丈夫吃完午餐正要回事務所上班，沒想到發生不幸，她的先生接獲噩耗錯愕悲痛，廟方人員也相當震驚不捨，氣的痛罵肇事駕駛。

員林地藏庵主委張謹添：「台東回來才一天就發生這個不幸，我們裡面委員聽到大家都很驚嚇很震驚不敢相信，他（死者丈夫）打電話給我，他說主委我無法跟你說話了，我很難過我太太被車撞死了，這個肇事者很可惡真的。」

守法的在停等區停等紅燈卻被惡劣的駕駛撞死還肇逃，高姓婦人的丈夫情緒相當哀慟，無法接受太太離世，親友希望盡速抓到肇逃駕駛，問問他為何撞擊當下不肯煞車停車，讓高姓婦人有活命的機會。

