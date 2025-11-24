會計師手肘痛以為「網球肘」 微創關節鏡手術助康復

醫師陳重宇提醒，民眾若手肘疼痛經過6至12個月治療仍無改善，應及早尋求專科醫師檢查，對症治療。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名35歲會計師，因工作長期操作電腦與滑鼠，3年前開始出現手肘外側疼痛，工作和日常生活都受影響，曾到診所就醫被診斷為「網球肘」，但接受物理治療、震波治療及局部類固醇注射等保守療法疼痛仍反覆發生，經到骨科求診，醫師安排健保有給付的微創關節鏡手術，兩週後就可開始進行伸展訓練，3個月後疼痛完全消失，讓她相當開心。

仁愛長庚合作聯盟醫院骨科醫師陳重宇表示，「網球肘」是最常見的手肘外側疼痛原因之一，主要由重複使用手腕伸展或抓握動作引起，造成肌腱慢性拉扯與微小撕裂，導致局部發炎與疼痛。常見症狀包括抓握無力、提重物時疼痛等。治療上，初期可透過休息、伸展運動、護具、物理治療控制症狀；若疼痛持續或反覆發作，可考慮震波治療或局部注射以促進修復。

陳重宇表示，該名患者經安排理學檢查及核磁共振(MRI)檢查後發現，除肱骨外上髁炎外，還合併肘關節滑膜皺襞增生與軟骨軟化。這類結構性病因若僅以「網球肘」的治療方式處理，將難以根治。

陳重宇解釋，外側手肘疼痛並非全是「網球肘」，其他常見原因包括：韌帶或關節囊損傷、剝離性軟骨炎、骨刺或退化性關節炎、滑膜皺襞症候群和神經壓迫性疼痛。針對手肘的結構性病因，微創關節鏡手術是一個安全且效果良好的選擇。

該名患者透過關節鏡手術，直接觀察肘關節內部結構，精準鬆解發炎的肌腱附著點，並清除增生的滑膜皺襞。手術僅需數個約1公分的小切口，創傷小、出血少，術後疼痛明顯減輕，復原速度快。

陳重宇提醒，民眾若手肘疼痛經過6至12個月治療仍無改善，應及早尋求專科醫師檢查，找出病因，對症治療，才能真正改善生活品質。#

