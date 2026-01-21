會計師財務簽證法律責任座談 聚焦制度與問責

多位學者出席「會計師財務簽證法律責任座談會」，探討會計師財務簽證的法律責任問題

中華會計教育學會理事長劉順仁表示，會計師應勇敢溝通關鍵事項，維護社會的誠信

首場座談會聚焦「刑事責任的認定與審計極限」，多位會計和法律學者進行發表

多位會計學者從財務簽證責任到制度進行反思

近年企業財報不實事件，引發社會高度關注。中華會計教育學會、國立臺灣大學會計學系與國立臺北大學會計學系共同舉辦「會計師財務簽證法律責任座談會」，邀集會計與法律領域學者，從實際案例與制度面向，深入探討會計師財務簽證的法律責任問題。

中華會計教育學會理事長劉順仁在座談會開幕致詞時表示，近期重大財報不實案件給了學界與實務界巨大的震撼。這場座談會並非為特定立場辯護，而是為了臺灣資本市場的長遠健康，如果無法營造公平合理的法治環境，會計專業將受到壓抑，更嚴重的是「恐怕連收到好學生的機會都會被嚴重打擊」，這將對國家經濟造成長遠傷害。

國立臺灣大學會計學系主任廖珮真表示，制度設計應在「問責」與「支持專業判斷」間取得平衡，否則人才流失最終將削弱資本市場的把關力量。國立臺北大學會計學系主任李淑華則引用「會計是文明的建基」概念，質疑現行責任制度是否符合「比例原則」，若司法無法精準區分故意、重大過失或專業判斷風險，將摧毀會計簽證制度的功能。

中華會計教育學會表示，首場座談會聚焦「刑事責任的認定與審計極限」，臺灣大學會計學系柯承恩教授表示，法律界追求「絕對真相」，但會計審計受限於抽查性質，僅能提供「合理確信」，並強調，會計師沒有檢察官的公權力與調查權，這是結構上的根本差異，不應以擁有調查權的標準來苛責會計師 。法律界代表、臺灣大學法律學院許恒達教授指出，從刑法觀點分析，「不實簽證罪」必須建立在「故意」的基礎上，刑法原則上不處罰過失。臺灣大學法律學院林仁光教授則提醒，司法實務不能以「後見之明」來苛責會計師，若會計師已盡查核義務，但在證據受限下未能發現舞弊，不應直接等同於共犯，並建議會計師應在工作底稿詳實記錄判斷過程以求自保。

第二場座談針對民事責任與制度進行反思，財團法人會計研究發展基金會董事長王怡心表示，社會大眾常誤以為會計師簽證就是對財報正確性的絕對保證，這需要透過持續的溝通來消弭期待落差；並呼籲會計師應善用科技與跨域合作來強化專業判斷。臺北大學會計學系薛敏正教授分享近年頻發的弊案新聞，感嘆會計師形象已從專業守門員變成「高風險行業」，呼籲會計界需要建立如運動明星般的正面價值典範，而非讓學生只看到職業風險，否則教育體系將面臨崩潰。

劉順仁理事長在座談會尾聲強調，會計師應勇敢溝通關鍵事項，維護社會的誠信；唯有建立權責相符、風險可控的法律制度，才能讓會計師安心執業，繼續為資本市場的透明把關。

