會計師轉行當水電工 高材生曝「薪水暴增3倍」

受勞動力短缺影響，藍領工作需求大增，薪資也跟著水漲船高，美國一名畢業於加州大學柏克萊分校的高材生，原本擔任會計師，後來轉職成為水電工，月薪暴增至190萬日圓（約新台幣38萬元），收入是原本的3倍，且工時更具彈性，生活品質跟著大幅提升。

根據日本《朝日新聞》報導，美國近年出現「藍領富豪」現象，主因是勞動力嚴重短缺，帶動藍領工人的需求與薪資大幅提升，以電梯或手扶梯技工為例，年薪中位數高達1660萬日圓（約新台幣332萬元）；水電工的年薪中位數約1440萬日圓（約新台幣288萬元），收入是多數白領工作的兩倍。

美國一名男子崇邁（Chong Mai）分享，他畢業於知名的加州大學柏克萊分校，原本在公司擔任會計，但因與老闆相處不好，在朋友介紹下轉行成為水電工，沒想到收入大幅提升，月薪暴增至190萬日圓（約新台幣38萬元），是當會計時的3倍。

崇邁表示，過去擔任會計時，時薪約4000日圓（約新台幣800元），轉職成為水電工以後，時薪提升至12000日圓（約新台幣2400元），不僅收入大幅增加，工作時間也更彈性。從事會計工作時，他每天從早上9點工作到晚上7點，幾乎沒時間陪伴家人；如今改行做水電工，工作時間為清晨6點到下午2點半，下午能陪妻子散步，晚上也有時間與朋友聚餐，生活品質明顯改善。

崇邁坦言，體力勞動確實相當辛苦，剛開始從事水電工作的前3個月，雙腳幾乎天天起水泡，但隨著逐漸適應，他反而覺得這份工作相當有趣。此外，他過去擔任會計時累積的談判能力與數位相關知識，也在現在的工作中派上用場。

