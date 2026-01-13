會計師「跨業結盟」詐騙集團！虛設公司助洗錢 靠1漏洞獲利百萬

警方查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等證物。圖：刑事局提供

以鄭姓會計師為首的會計師事務所，涉嫌勾結詐騙集團，收購民眾個資後虛設公司，再利用企業網銀單筆約定轉帳額度最高可達5000萬元的特性，供詐團快速轉移不法所得，初步估計獲利高達百萬元。檢警經深入追查後，於1月7日持搜索票前往各地一舉逮捕鄭姓會計師等36人，全案依法移送橋頭地檢署偵辦，鄭姓會計師複訊後遭法院裁定羈押。

鄭姓會計師以企業網銀單筆約定轉帳額度最高可達5000萬元的特性，供詐團快速轉移不法所得。圖：刑事局提供

刑事警察局說明，偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件，發現有一人申請多家公司或同一公司頻繁更換負責人，最終都淪為詐騙集團所用人頭公司戶之情形，如申請企業網路銀行，單筆約定轉帳額度甚至高達5000萬元，顯見公司戶涉詐問題日益嚴重。

檢警組成專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料，鎖定位於高雄市的某會計師事務所涉嫌重大，統計該事務所經手申辦之公司成為警示帳戶者，比例達20%。遠高於全國平均值的1.8%，專案小組深入追查後發現，詐騙集團成員利用申設公司節稅名義透過親友及網路收購人頭個資後，再交由會計師協助詐團申辦公司，初步估算會計師獲利百萬元。

專案小組於1月7日持拘票及搜索票會同財政部南區國稅局人員前往高雄市、新北市、台中市、宜蘭、屏東等地查緝鄭姓會計師等36人到案，於高雄市2處會計師事務所查扣人頭公司大小章、進銷項發票、偽造國稅局收件章、事務所電腦檔案及行動電話等證物，全案依違反詐欺、洗錢防制法、公司法、稅捐稽徵法、商業會計法等罪移送橋頭地檢署偵辦，經檢察官複訊後，法院裁定鄭姓會計師羈押。

刑事局呼籲，執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，實在是得不償失。警政署也持續要求全國各警察機關，針對公司戶涉詐的案件，向上溯源追查，斬斷詐欺產業鏈，以確保民眾財產安全。

