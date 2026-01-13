會認漢字的黑猩猩走了...牠不只是動物明星！改寫人類心智研究史 京都大學天才猩猩「愛」49歲辭世

京都大學研究中的黑猩猩「愛」，曾能辨識漢字、顏色與數字，是靈長類認知研究的重要代表。（翻攝自京都大學人類行為演化研究中心）

長年參與靈長類認知研究、被譽為「天才黑猩猩」的母猩猩「愛」，於上週五（9日）因多重器官衰竭及高齡相關疾病離世，享年49歲。這項消息引發國際學界與動物行為研究圈關注，「愛」的研究成果，曾多次登上頂尖科學期刊，對理解人類心智演化具有關鍵意義。

黑猩猩真的看得懂漢字？ 「愛」的能力震撼學界

京都大學人類行為演化研究中心（EHUB）在聲明中指出，「愛」自年輕時期便參與多項知覺、學習與記憶相關實驗，是研究靈長類智慧的重要對象。

據日本靈長類動物學家松澤哲郎的說法，「愛」能辨識英文字母、100多個漢字，並可正確分辨阿拉伯數字0至9，以及11種不同顏色，展現超越一般黑猩猩的認知能力。

顏色、形狀都能對應？ 實驗畫面成經典案例

研究團隊曾設計多項測試檢驗「愛」的理解能力。例如，在電腦螢幕上顯示代表「粉紅色」的漢字，並同時提供粉紅與紫色方塊，「愛」能正確選出對應顏色。

另一次實驗中，研究人員先讓牠觀看一顆實體蘋果，再要求於螢幕上以基本圖形重現，結果「愛」選擇了圓形、長方形與點狀元素，成功構成一顆「虛擬蘋果」，成為廣為引用的經典實驗畫面。

為何「天才黑猩猩愛」對人類研究如此重要？

EHUB指出，「愛」高度的好奇心與主動參與，使研究團隊得以首次系統性揭露黑猩猩心智的多重面向，並建立一套可重複驗證的實驗架構。

這些成果不僅推進靈長類動物認知研究，也成為探討「人類心智如何演化」的重要基礎，相關論文更曾刊登於《Nature》等國際權威期刊。

從非洲到京都 「愛」的一生與親子研究關鍵

「愛」來自非洲西部，1977年被引入京都大學，並於2000年產下一子。其高認知表現，也促使學界進一步探討黑猩猩是否能在親子之間進行知識傳遞，成為靈長類社會學研究的重要案例。

京都大學表示，「愛」的貢獻不僅限於單一研究成果，而是長期累積的科學基石，對後續世代的研究方向產生深遠影響。

