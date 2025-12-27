會請辭立委全心投入台中市長選戰嗎？ 何欣純尬笑這樣回

綠委、民進黨台中市長參選人何欣純（右）27日於台中市沙鹿區翔園航太研習園區舉行台中青純力培力營，會前受訪被問及，有預計身兼兩職參選或是請辭全心全力投入選戰，何欣純回應，這個議題她還沒想到，未來再看如何怎麼樣再說。（温予菱攝）

明年縣市首長選舉逐漸白熱化，台中市長競爭尤其激烈，其中藍營呼聲最高的立法院副院長江啟臣表態隔天被問何時請辭，當時綠委、民進黨台中市長參選人何欣純評論江，「一旦進入黨內初選，如果還擔任副院長職務，就不會有公正性」等。不過何欣純27日被問及是否有預計請辭全心投入選戰，尬笑稱，「這個議題她還沒想到，未來再看如何怎麼樣再說。」

何欣純今於台中市沙鹿區翔園航太研習園區舉行台中青純力培力營，邀集18歲至40歲青年談話，並邀請綠委蔡其昌、蔡英文辦公室主任施克和、陸委會副主委梁文傑等人，會前受訪被問及，有預計身兼兩職參選或是請辭全心全力投入選戰，何欣純回應，這個議題她還沒想到，未來再看如何怎麼樣再說。

廣告 廣告

4年前身兼立法院副院長與台中市長參選人的蔡其昌則巧妙解套稱，可以問問看江副(江啟臣)，因為他是副院長，也苦笑提及自己4年前也一直被問這個問題，瞬間引起何欣純大笑。

至於藍營姊弟之爭尚無結果，何欣純表示，盧秀燕、江啟臣與楊瓊瓔同屬一個政黨，政黨內部事情，不管是提名等事務，是藍營內部家務事，她不便評論，民主過程裡面，還是按照自己既定的選戰步驟，因為她的政黨、民主進步黨已經確定徵召何欣純，作為台中市長參選人，心無二念、絕無懸念就是儘量拚，讓市民信任何欣純，她也相信一定能贏的市民肯定，逕取台中市長，為大台中市民服務。

【看原文連結】