「會講英文」差很多？同事摸魚月薪竟多5000元 網：他行你不行

有些上班族難免會比較同崗位之間的薪資差距，最近有位男子上網訴苦，他旁邊的同事「早看股票、午睡覺、下午打混等下班」，但因為該同事會說英文，每月平均多領5000元，引發討論。

有位上班族透露自己和1位同事職務差不多，對方甚至總是打混摸魚，但對方「會英文」月薪多出5000元。（示意圖／取自pixabay）

這位困惑的上班族在Dcard發文，他透露旁邊同事「每天上班都在打混」，在下午2時至下午4時處理公事之前，他表示這位仁兄行程非常滿，包含早上先看股票、若股票有賺錢會去買運彩、看球賽看到午餐時間、午休多睡將近15分鐘才起來、蹲廁所蹲20分鐘等等。處理完公事之後，同事會再吃下午茶，並和大家一起等下班。

該名網友提到，他與這個同事職務內容差不多，但同事會講英文，每月薪水愣是比他多5000元，讓他疑惑是否真能靠英文技能領更多薪水，「雖然他（同事）很偶爾會需要去跟國外廠商開會，但不至於可以到每個月平均都多領5K吧」？

貼文傳開後，許多網友留言點出關鍵，「是真的，尤其是你主管英文不好的時候」、「實際上會英文就是有可能多好幾千塊」、「不平衡什麼，他可以英文開會你不行阿」、「與其說會英文薪水更高，不如說會英文比較有可能找到門檻較高的公司或職位從而有更高薪水的機會」、「如果你們團隊的都沒有人能夠跟國外廠商溝通，那就是他存在的意義」。還有過來人分享，「我是幹5年台商後轉外商，工作內容少一半，薪水多兩倍，最大差異就是語言」。

