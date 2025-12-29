會議說出標案底價 基市前吳姓科長緩起訴1年

基隆市政府產發處前吳姓科長於去年3月間負責「信義市場中繼裝修委託設計監造技術服務案」於開標會議時，發現招標廠商中某廠商報價有疑慮，竟脫口說出標案底價。適為監辦人員及時發現異狀，提醒吳員，並當場暫停開標。吳姓科長隨即向廉政署自首，被依涉犯瀆職罪送辦。基地檢署今日偵結，予以吳員緩起訴1年處分。

調查指出，信義中繼市場標案預算為411萬餘元，採公開招標、最低價決標，當初共有4家廠商進行投標，由吳姓科長負責主持會議；開標之後，吳員未發現其中一家廠商標價僅258萬元，低於採購案底價逾百分之70，有報價合理性之疑慮，當場公布底價為408萬6千元。

廣告 廣告

經監辦人員提醒之後，發現異狀，當場暫停開標，並討論相關程序後，宣布保留決標，並辦理重新招標程序。吳某於會後，隨即向廉政署自首犯行。調查偵訊後認定吳員所犯行為，已經涉犯瀆職罪，依法將吳姓科長函送基隆地檢署偵辦。

檢察官偵訊後，認為吳姓科長因過失洩漏底標，涉犯瀆職罪，考量他犯後自首，未造成嚴重損害，予以緩起訴1年處分，並於緩起訴確定3個月內，支付公庫3萬元，並參加法治教育3小時。