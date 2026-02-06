會變超冷！氣象署發「11縣市」低溫特報 鋒面＋寒流恐降至6度

中央氣象署對11縣市發布低溫特報。示意圖／攝影劉耀勻

中央氣象署今天（6日）發布低溫特報，共有11縣市都要注意今天的鋒面加上明天（7日）的寒流，全台有感，各地天氣明顯轉冷，影響時間從今天開始一直到後天週一（8日）。

氣象署指出，今日鋒面通過南下已經開始影響台灣，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地也有零星降雨機會。

氣象署並發布11縣市低溫特報，其中「橙色燈號」平地最低氣溫6度以下或平地最低氣溫10度以下且連續24小時平地氣溫12度以下，包含縣市有基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣。

至於「黃色燈號」則是平地最低氣溫10度以下，包含的縣市有新竹市、苗栗縣、台中市以及花蓮縣。

中央氣象署發布11縣市低溫特報。圖／中央氣象署

氣象署提醒民眾加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

前中央氣象局長鄭明典也在臉書PO出衛星雲圖表示，俗稱「雲街」的冷平流雲系已經出現了，一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。

鄭明典PO出「雲街」衛星雲圖。圖／鄭明典FB



