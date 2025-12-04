會谷立言 朱立倫：台美關係是台灣安全繁榮重要基石

（中央社記者劉冠廷台北4日電）美國在台協會（AIT）在臉書發布處長谷立言（Raymond Greene）本週與前國民黨主席朱立倫會晤的照片。朱立倫表示，台美關係是台灣安全與繁榮的重要基石，未來仍會持續與AIT及美方各界友人保持友好交流。

美國在台協會今天在臉書發布谷立言本週與朱立倫會晤的照片，並表示感謝朱立倫在過去4年擔任黨主席期間展現的領導、友誼與貢獻。朱立倫任內強化美台合作，並推動雙方的共同目標。期待持續與台灣各政黨領袖攜手合作，深化堅若磐石的美台關係。

朱立倫回應，非常感謝老朋友谷立言多年以來對台灣、對國民黨的支持，也感謝這幾年來的台美關係交流。

朱立倫強調，台美關係是台灣安全與繁榮的重要基石，未來仍會持續與AIT及美方各界友人保持友好交流，期待台美邦誼走得更穩固、更順暢。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1141204