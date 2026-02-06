會費欠繳創紀錄！秘書長警告聯合國的財務瀕臨崩潰 人權事務大幅縮減

聯合國官員表示，美國去年沒有繳納基本會費，因此欠款8.27億美元。(圖片來源/pixabay)

美國總統川普1月8日宣布退出66個國際組織，其中半數為聯合國旗下組織，包括約10個能源與氣候相關的組織與協議，理由是持續參與已不再符合美國國家利益。

失去美國這位大金主，再加上多數會員沒有如期繳納會費，使得聯合國陷入史上最嚴重的財務危機。

聯合國祕書長古特瑞斯（António Guterres）近日警告，由於美國等多國欠繳會費，以及一項強制聯合國退還未使用資金的預算規則，聯合國最快將在2026年7月面臨「財務崩潰」。

而聯合國人權事務辦公室更表示他們處於「生死存亡的關頭」，預算缺口巨大，被迫縮減哥倫比亞、緬甸等17個國家的實地行動。前總統拜登領導的美國政府是人權事務機構的最大單一捐助方，2024年捐款額高達3,600萬美元，但現任總統川普政府2025年已經停止捐款。

《路透》和《半島電視台》報導，古特雷斯曾多次談到聯合國日漸惡化的流動性危機，但這次警告最為嚴厲。同時，身為聯合國主要出資國和債務國的美國幾乎全方位背離多邊主義。

會員國究竟欠了多少會費？

古特雷斯上周致函各會員國，表示聯合國經常預算的未繳會費高達15.7億美元，創歷史新高，但是他並未指明是哪些國家拖欠。

聯合國官員透露，聯合國經常預算欠款的95%以上來自美國，截至2026年2月初，欠款高達21.9億美元。美國也欠聯合國24億美元用於當前和以往的維和行動，也欠4,360萬美元用於聯合國法庭。

經過數週的談判，聯合國大會於12月30日批准2026年聯合國經常預算，金額為34.5億美元。這筆預算涵蓋聯合國在全球各地辦事處的營運成本，包括紐約總部、員工薪資、會議以及發展和人權工作。

聯合國官員表示，美國去年沒有繳納基本會費，因此欠款8.27億美元，此外，2026年還欠款7.67億美元。緊隨其後的是委內瑞拉和墨西哥，分別欠款3800萬美元和2000萬美元。

各國的會費繳納比例取決於各國經濟規模。美國佔經常預算的22%，中國佔20%。聯合國文件顯示，2026年會費的正式繳納截止日期為2月8日，目前已有41個國家繳納會費。

古特雷斯要求成員國做什麼？

聯合國發言人杜加里克本周強調，「如果有義務繳納會費的成員國都繳納會費，聯合國的資金流問題就能得到解決。」他沒有點名美國。

此時正值美國總統川普成立和平委員會，並任命自己為終身主席。於是，有些人擔心，此舉可能削弱聯合國致力於維護國際和平與安全，聯合國最初是在二戰廢墟中成立，目前有193個會員國。

在川普執政期間，美國不僅拒絕向聯合國常規會費跟維和預算的強制款項，還大幅削減對聯合國旗下獨立機構的自願捐款，並且正是世界衛生組織（WTO）、教科文等多個聯合國組織。去年12月，聯合國高喊告急：2026年援助預算經費只有2025年的一半，承認在人道救援的需求空前高漲之際，捐助資金卻大幅下降。

古特雷斯去年成立改革工作小組「聯合國80週年工作小組」（UN80），目標是削減成本並提高效率。最終核准的2026年常規預算比他提出的方案高出約2億美元，但比2025年獲批預算少了大約7%。

(原始連結)





