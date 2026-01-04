會跟鄭麗文見面？柯文哲全說了「還沒有安排」：私下見面有機會就見

政治中心／綜合報導

是否會跟國民黨主席鄭麗文會面，柯文哲表示「現在還沒有安排！」（組合圖／翻攝畫面）

民眾黨徵召立委張啓參選2026嘉義市長，民眾黨前主席柯文哲擔任張的競選總幹事，連續兩天在到嘉義市幫忙輔選。今（4）日柯文哲被問到是否會跟國民黨主席鄭麗文見面，他明白地說「跟鄭麗文主席見面這件事，到現在還沒有安排」，私底下見面有機會就見面。

柯文哲連續兩天在嘉義幫忙張啟楷跑輔選行程，上午一大早就先到配南宮參拜、永和市場掃街，隨後又到共和市場掃街及嘉義城隍廟嘉義城隍廟等地，受訪時被問到嘉義市長藍白合蘭進度？是否會跟鄭麗文見面時，柯文哲坦承跟鄭麗文見面到現在還沒有安排。

柯文哲說，自己也不是黨主席理論上按照正規的照制度來是黨主席跟黨主席，私底下見面有機會就見面，還是按照機制處理，至於嘉義市的藍白合一事，他則要還是當事人張啟楷自己講。

張啟楷則表示，國民黨跟民眾擋在嘉義市藍白合已經釋出善意跟誠意了，而且已經組成兩黨協調小組，已經按步驟來做，目前已經走到現在有意參選的，都兄弟登山各自努力，民眾黨有意參選的徵召張啟楷選嘉義市長，總幹事也來long stay輔選，國民黨有人要參選的市議員鄭光宏、陳家平、醫師翁壽良，國民黨會儘快跟三個人協調，三個人選出一個最強的人，透過兩黨機制看是協調還是民調，因為制度明確健全，國民黨三位參選候選人協調一位後，藍白再推出一個最強的候選人。

嘉義市長藍白合議題，鄭麗文則回應，在嘉義市選舉裡，一直很積極的在進行國民黨內協調，也很尊重也密集的跟現任市長黃敏惠溝通，會按照既定步驟來走，未來也一定會藍白做程序上面的協調，因為張啟楷已經表達參選，最後相信會很順利推動提出藍白能接受的人選。



