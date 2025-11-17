會長杯籃球錦標賽 社會男子組登基環保隊2連霸

基隆市一一四年會長杯籃球賽由市長謝國樑秘書林廷翰、市議員韓世昱及會長李光華主持頒獎後圓滿落幕。（記者林玉棋翻攝）

基隆市社會籃球協會主辦的「基隆市一一四年會長杯籃球錦標賽」，歷經四星期，社會組計八十二場次及青少年組三十二場次的激烈鏖戰，各組成績揭曉，閉幕典禮由市長謝國樑秘書林廷翰、市議員韓世昱及會長李光華共同主持，大會頒獎後圓滿落幕。

本屆參賽隊伍社會組多達四十八隊，計延長賽九場，勝負差距二分內計十場，競爭激烈，氣氛熱烈，社男組登基環保籃球隊連四勝後最後以七十一比六十二，九分之差擊敗實力雄厚的振興檳榔奪得社男組冠軍，完成二連霸，表現突出，也為今年度球賽譜上休止符。各組優勝隊伍名單如下││

社會男子組：登基環保、振興檳榔、萬里菁麗、不惑戰隊。社男聯誼組Ａ：欣光印刷、雨陽基金會、東湧船運、眾神之王。社男聯誼組Ｂ：武崙校友、帥氣男孩、瑞鴻環保、基隆海軍。

社男機關組Ａ：弘韻會場、坦克熊帝、伊瑟爾、鯊魚世家。社男機關組Ｂ：鷹石、第一金融、酷朋朋、陽明藍鯨。社男壯年組：吉安樂、汗馬、社會籃球協會、孔夫子之友。青少年男子組：ＭＶＰ、戰神Ｂ、戰神、銘不虛傳。

社會公益獎：新光人壽保險股份有限公司、台電公司協和發電廠、謝清雲先生文教基金會、基隆第一優質金融、台電公司基隆區營業處、東湧船舶運輸有限公司。籃運貢獻獎：黃敏義、盧景煌、馮印才、高萱芝、何國任、李光華。最佳教練獎：楊春生（登基環保）。精神總錦標：東湧船運。大會功勞獎：丁沈亮、紀華捷、廖清雄、鄭藝聖、楊吉利、鄭漢殷。大會服務獎：邴繼泉、葉家佑、張輝男、黃光漢、郭明澤、吳思儀。