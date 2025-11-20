會面巴拉圭總統貝尼亞 江啟臣感謝始終堅定挺台
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
立法院副院長江啟臣率跨黨派出訪美國、巴拉圭，代表團19日拜會巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña），江啟臣表示，由衷感謝貝尼亞總統在國際上始終表達堅定的挺台立場。貝尼亞則強調，兩國關係奠基於共同價值的選擇。
貝尼亞總統向訪團分享了巴拉圭的歷史與外交政策，提及巴拉圭和台灣有著相似的處境，面臨各式困難挑戰，因此更珍惜獨立自主與自由民主的價值。貝尼亞強調，兩國關係奠基於共同價值的選擇，這樣的夥伴關係不僅正確且經得起考驗，此外，兩國經貿產業具高度互補性，希望台商能著眼於該國的優勢與潛力前來投資，以實現共同利益。
江啟臣回應表示，由衷感謝貝尼亞總統在國際上始終表達堅定的挺台立場，亦將繼續鼓勵有雙邊互補元素的台巴經貿合作。最後，他邀請貝尼亞總統再度擇日訪台，屆時將盡地主之誼，展現台灣人民的好客與友善。
另外，訪團也前往熱帶傳染疾病醫療中心（IMT）視察「醫療資訊管理效能提升計畫」（HIS）。並由院長梅羅（Oscar Merlo）實地導覽醫院掛號、診療、護理站及藥局等區域，續展示各項數位系統的運用；接著，巴國衛福部計畫總協調人賈西亞（Dr. Santiago Garcia）醫生進一步介紹該系統如何顯著提升巴拉圭的公共衛生醫療品質，及管理透明化的成果。
巴國衛福部長芭蘭（María Teresa Barán）於致詞時表示，高度肯定該計畫對於巴拉圭醫療公衛系統的高度重要性，並衷心感謝台灣在公共醫療領域的卓越貢獻。
江啟臣讚譽HIS計畫是一項「既溫暖又有台灣味」的合作典範，他引述「科技始終來自人性」，強調這項重要的醫療科技成果應推廣至更多有需要的國家。江啟臣亦藉此機會，感謝芭蘭部長持續在國際公衛場域中為台灣發聲，台灣在醫療方面的優勢應擴展到更多國家，共同落實醫療人權的普世價值。
針對台巴關係，立委郭昱晴也表示，台灣屬於民主世界，守住台灣，就是守住世界的現狀，需要國際友人與台灣站在一起，「巴拉圭不只是朋友，更是家人」。她再次感謝巴拉圭在國際舞台上持續為台灣發聲。
立委洪孟楷則說，能理解台巴彼此在民主道路上，肩負的責任與努力，跨黨派訪團出訪，只有一個共同的名字中華民國，讓世界看見台灣、感受台灣，這就是訪團此行最大的使命。他期待與巴拉圭之間，有更多深入而務實的交流，為雙邊務實外交再推進一步。
照片來源：立法院提供
心理健康影響國防 馬文君籲改善軍中環境、羅美玲憂6次諮商恐不足
新國防手冊有賴清德簽名增「信任感」？ 盧秀燕緩頰：身為總統必須適當代言
