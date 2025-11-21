會韓國瑜談財劃法 卓揆：拜託立院快審有共識的政院版 阻「不法行為」

記者李人岳／台北即時報導

行政院通過政院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰強調，政院版有共識，希望立法院儘快排審處理，「才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生」。記者胡經周／攝影

行政院會昨天通過行政院版「財政收支劃分法」修法草案，閣揆卓榮泰昨天下午拜會立法院長韓國瑜。卓榮泰今天強調，政院版有共識，希望立法院儘快排審處理，「才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生」。

卓榮泰昨天下午拜會立法院長韓國瑜，針對行政院版「財劃法」及115年度中央政府總預算案等議題交換意見，不過對於行政院通過的版本，傳出地方質疑事權分配不清。

卓榮泰表示，他拜託立法院儘快排審這部有共識的政院版財劃法，而且要迅速處理，才能阻止一切不法的行為繼續擴大發生，國家才能永續、財政能夠健全。

立法院二次修正財劃法，行政院批評比現有版本更修惡，揚言尋求憲政救濟，昨天通過行政院版財劃法，不過多數藍營執政縣市質疑，中央未提出試算表，根本打模糊仗，更質疑中央聲稱與地方政府召開六次會議，實際是把各地叫去摸頭。

