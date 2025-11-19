「會飛的龍頭魚身」驚艷全場！巨型鰲魚燈籠「如何懸浮」震撼揭密

大陸第十五屆全運會開幕式上，一條龍頭魚身的巨型「鰲魚燈籠」成為全場焦點，以其空中懸浮的奇妙效果震撼觀眾。這座源自中國古代神話的龐大藝術裝置，由製作團隊耗時半年以上精心打造，運用仿生結構、氣膜材質與精準的氦氣比例調校，使魚身能在空中自如游動。如今，這條神奇的鰲魚燈籠已轉戰廣州燈光節，再度吸引大批民眾前來觀賞。

大陸全運會巨型鰲魚燈龍空中懸浮，科技揭密。（圖／央視）

這條龍頭魚身的巨型鰲魚燈籠在大陸第十五屆全國運動會開幕式上給觀眾留下深刻印象。龐大的魚身彷彿在水中游動一般漂浮在空中，還能自如地轉向和前進，展現出極高的技術含量。鰲魚燈設計師尚天寶表示，設計團隊保留了龍頭和魚身的特徵，但對尾巴部分做了特殊處理，將鳳尾鯉魚的大尾巴嫁接進來，魚鰭和魚身則參考了金龍魚的形態。

廣告 廣告

製作團隊花費了6至8個月的時間，將魚頭、魚鰓、魚身等部分分成5至6段，而魚尾的分段則更為細緻，目的是讓整體結構更像一條真實的仿生魚。尚天寶進一步解釋，團隊在氣膜與氣膜之間留出了合理的活動空間，並使用軟性材料作為中心連接，使鰲魚燈能夠左右擺動、上下彎折，再配合氣膜和大量流蘇，創造出飄逸的視覺效果。

為了讓這座巨型燈籠能夠在空中漂浮，製作團隊經過多次試驗，最終找到了空氣和氦氣的最佳比例。這個過程充滿挑戰，因為浮力太大會把牽線的人拉走，浮力太小又無法實現空中懸浮的效果。經過反覆測試，最終在20名青年舞者的牽引下，成功呈現出魚遊天海、靈動飄逸的奇妙景象。

在全運會閉幕後，這條鰲魚燈籠被移至廣州國際燈光節展出，繼續吸引著大批民眾前來觀賞。一位參觀的民眾表示，鰲魚燈應該是今年燈光節最受歡迎的主角，大家都是為了一睹它的真容而來。這座融合了中國傳統文化元素與現代科技的藝術裝置，不僅展現了精湛的製作工藝，也為觀眾帶來了視覺上的震撼體驗。

更多 TVBS 報導

陳玟溥百米田徑9秒95台灣首見！強風助攻無緣列入全國紀錄

「比颱風天還像颱風」彰化強風掀鷹架 雲林全運會攤販「帳篷如風箏」急撤

深圳智慧交通新突破！無人駕駛公車「自我保護意識」太強 車流大時卡住不敢動

哪招！ 陸酒商投資車廠推「買車享白酒75折」

