《會飲 Symposium》黃至正個展 跨時代藝術對話

記者劉昕翊／臺北報導

《會飲 Symposium》黃至正個展即日起至明年2月7日，在阿波羅畫廊陳展22件作品；藝術家黃至正透過墨、各式金屬箔等多元媒材堆疊，以「靜物」題材為起點，回望臺灣繪畫史中曾於畫廊展出的前輩藝術家，進而以畫作展開一場跨越時代的藝術對話。

黃至正曾獲文化部遴選為 Art Taipei「Made In Taiwan—新人推薦特區」藝術家等獎項，此次攜手阿波羅畫廊舉辦個展，選擇「靜物」經典題材作為回應臺灣美術史的方法，且展名《會飲 Symposium》援引柏拉圖的對話式作品《會飲篇》，將成立近半世紀的阿波羅畫廊視為臺灣繪畫史中的一場「歷史饗宴」，曾在此展出的藝術家皆為與會者，而畫作則成為宴席上唯一流通的語言，透過題材、筆觸與風格持續展開對話。

其中，《臨界》有大量的水果被置放在鏡面上，除臺灣常見的葡萄、蘋果，亦能見到被剖開的石榴，而石榴非在臺灣常見的食物，卻是學院美術教育中，常與石膏像並置的經典臨摹對象，當藝術家在創作過程中思索何謂「在地」時，經常會想起鑲嵌在自身育成經驗中的石榴種子。《餘溫》為黃至正不吝於表達自身對於藝術家席德進的喜愛，席德進擅以大膽的筆觸與濃烈色彩刻劃人物，黃至正則以柔軟的筆觸與溫潤色調繪製樹下納涼的少年，樹影築起的浪拍打著身體。

《會飲 Symposium》黃至正個展即日起至明年2月7日，在阿波羅畫廊陳展22件作品。（記者劉昕翊攝）

《臨界》有大量的水果被置放在鏡面上，除臺灣常見的葡萄、蘋果，亦能見到被剖開的石榴。（記者劉昕翊攝）