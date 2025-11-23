月世界主謀背景超硬？4年13次違規、罰款延繳 他揭驚人內幕

高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。對此，國民黨前發言人鄧凱勛直言，李有財父子經營侑鴻公司從 2022年起累犯不止，13次違規只罰款、還拖欠到強制執行，且回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角，李有財到底背後靠山是誰，民進黨不用說清楚嗎。

高雄市岡山區碧紅里長李有財、李子森父子涉嫌在月世界山坡地濫倒垃圾，遭法院裁定收押禁見，高市府予以停職，派人代理。（圖/資料照）

鄧凱勛22日在臉書發文表示，李有財父子經營侑鴻公司、以圓鑫茶行為基地，長期違法傾倒垃圾，把月世界當成自家掩埋場。被污染的環境觸目驚心，點燃的是高雄市民的怒火，摧毀的則是高雄下一代的未來。當藍委陳菁徽質疑李有財與市府、民進黨公職關係密切時，高雄市長陳其邁卻惱羞成怒、用提告來恐嚇異議者，就是不願正面面對爭議。

鄧凱勛指出，回顧李有財與民進黨公職的互動，新潮流系統宛如隱形主角。綠委邱志偉、賴瑞隆曾現身「圓鑫茶行」開幕儀式，而這裡正是垃圾傾倒業務的大本營；李有財更曾為許智傑站台。他與綠營新潮流關係不用說清楚嗎？

鄧凱勛強調，如果陳其邁繼續逃避、用訴訟來遮掩問題，那高雄離淪為「高譚市」的那一天恐怕真的不遠了。（圖/資料照）

鄧凱勛進一步指出，侑鴻公司從2022年起累犯不止，接連被開罰13次、甚至兩度釀成火警。從去年三月起，罰款只要超過一萬元，次次拖到強制執行才繳。如此嚴重地危害環境、威脅公共安全，卻只換來輕描淡寫的處置，怎能不讓人懷疑背後到底有沒有利益輸送？官商之間是否存在包庇？

鄧凱勛直言，當高雄廢棄物問題鬧得滿城風雨、升級為全國議題，全民高度關注之際，李有財父子竟仍大膽持續傾倒垃圾。這樣的膽量，是梁靜茹給的嗎？還是有人在背後撐腰？

鄧凱勛最後強調，李有財父子的案件只是高雄市政問題的冰山一角，背後仍有太多疑點尚未釐清，究竟是誰在為他們撐腰，這些都是市民迫切想知道的真相。如果陳其邁繼續逃避、用訴訟來遮掩問題，那高雄離淪為「高譚市」的那一天恐怕真的不遠了。

針對遭指控與李有財關係匪淺，有意角逐2026高雄市長的綠委許智傑、賴瑞隆曾現身「圓鑫茶行」開幕儀式，許賴兩人都強調，參加開幕活動是民代行程的日常，若後續有人惡意抹黑連結，將對其提告。另民進黨高市黨部已於21日火速開除李有財黨籍。

