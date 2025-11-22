月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽

高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。

高雄月世界，慘變垃圾山，現在幕後主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔遭橋頭地院收押禁見。（圖／TVBS）

高雄知名景點月世界遭非法傾倒大量垃圾成為「垃圾山」，如今幕後主謀已被確認為高雄岡山碧紅里里長李有財及其子。橋頭地檢署經過三天搜索，調查了三間公司和一處茶行後，發現李有財父子長期將垃圾傾倒在月世界山坡地。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示，李父子及蘇姓、施姓嫌犯涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，已向法院聲請羈押禁見。

橋檢經過三天搜索，三間公司和一處茶行，發現李有財父子長期把垃圾傾倒在月世界山坡地，圖為扣押之大貨車及轎車。（圖／TVBS）

橋頭地院於21日深夜裁定將李氏父子收押禁見。隨著案件發展，李有財的黑歷史也不斷被挖出。民進黨高雄市黨部主委黃文益強調，因為李有財違反黨紀且造成重大影響，黨部已立即通過將他除名的黨紀處分，徹底切割關係。

李有財參選市議員的宣傳圖，被立委陳菁徽拿來質疑與陳其邁交好，高市府大動作回應，陳其邁將正式提告陳菁徽。（圖／TVBS）

據了解，李有財是岡山地區四連霸的里長，他與兒子經營環保科技公司，但在4年內有13次違法堆置廢棄物的紀錄，甚至造成2場火警，被開罰67萬元。更值得注意的是，五次罰款還需等到強制執行才繳納，目前仍有逾10萬元未繳清。

此案也引發政治爭議，國民黨立委陳菁徽在21日於社群媒體發文，指稱陳其邁市長力挺傾倒垃圾的「環境殺手」，高雄市政府則強烈反彈並表示將提告。陳菁徽還質疑：「高雄市所有的納稅人想要幫你出氣嗎？我也希望你可以好好的施行你的市政，還有美濃大峽谷幾時可以復育成功，這才是市民想要知道的事情吧。」

從美濃大峽谷到月世界，從盜採砂石到傾倒廢棄物，這場環保戰也成了藍綠陣營的政治角力場。

