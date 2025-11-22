月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。
高雄知名景點月世界遭非法傾倒大量垃圾成為「垃圾山」，如今幕後主謀已被確認為高雄岡山碧紅里里長李有財及其子。橋頭地檢署經過三天搜索，調查了三間公司和一處茶行後，發現李有財父子長期將垃圾傾倒在月世界山坡地。橋檢襄閱主任檢察官顏郁山表示，李父子及蘇姓、施姓嫌犯涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，已向法院聲請羈押禁見。
橋頭地院於21日深夜裁定將李氏父子收押禁見。隨著案件發展，李有財的黑歷史也不斷被挖出。民進黨高雄市黨部主委黃文益強調，因為李有財違反黨紀且造成重大影響，黨部已立即通過將他除名的黨紀處分，徹底切割關係。
據了解，李有財是岡山地區四連霸的里長，他與兒子經營環保科技公司，但在4年內有13次違法堆置廢棄物的紀錄，甚至造成2場火警，被開罰67萬元。更值得注意的是，五次罰款還需等到強制執行才繳納，目前仍有逾10萬元未繳清。
此案也引發政治爭議，國民黨立委陳菁徽在21日於社群媒體發文，指稱陳其邁市長力挺傾倒垃圾的「環境殺手」，高雄市政府則強烈反彈並表示將提告。陳菁徽還質疑：「高雄市所有的納稅人想要幫你出氣嗎？我也希望你可以好好的施行你的市政，還有美濃大峽谷幾時可以復育成功，這才是市民想要知道的事情吧。」
從美濃大峽谷到月世界，從盜採砂石到傾倒廢棄物，這場環保戰也成了藍綠陣營的政治角力場。
更多 TVBS 報導
快訊／堆出月世界惡臭垃圾山 四連霸「特優里長」父子遭收押
月世界淪垃圾場兇手竟是綠里長 陳其邁喊告後民進黨火速開鍘
高雄田寮又現「垃圾山」！ 環保局：同一犯罪集團犯案
月世界變垃圾山！ 元凶未落網 綠營急清運、開記者會喊嚴懲
其他人也在看
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 23 小時前
民進黨開鍘垃圾山主謀李有財 蘇一峰酸：昨還說是國民黨的
高雄月世界遭不肖業者傾倒數十噸垃圾形成「垃圾山」，幕後主謀碧紅里里長李有財父子檔身分曝光後，民進黨今（22）日火速發出聲明開除李有財黨籍。對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，前一天還有人洗風向稱李有財是國民黨籍，如今又宣布開除黨籍，怎麼說法變來變去。中天新聞網 ・ 12 小時前
遭指與月世界垃圾山主嫌交好 陳其邁火大要告陳菁徽：栽贓抹黑
高雄月世界近日爆發大規模廢棄物傾倒案，數百噸垃圾堆滿山坡，檢警20日羈押蘇姓監控手，21日再追出岡山後紅里長李有財父子等人涉入；國民黨立委陳菁徽更在臉書指控，高雄市長陳其邁過去「力挺涉案男子」，並貼出兩人合照。對此，高市府駁斥，相關照片為2021年由李男自行合成，未獲陳其邁同意，雙方並無往來；市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。太報 ・ 1 天前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 1 天前
月世界變垃圾山現惡臭 綠營里長等4人收押禁見
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子、蘇姓員工及司機涉犯《廢棄物清理法》及《組織犯罪條例》，檢方後續向法院聲請羈押禁見，法院於昨（21日）晚間裁准。中天新聞網 ・ 1 天前
業者退場 殭屍車占路成隱患
機車是南台灣不少民眾主要代步工具，共享機車成新選項，Gokube共享機車於民國108年插旗高雄，主打「隨借隨還」一度很受歡迎，但今年4月退場，經拍賣後仍有約600輛棄置街頭，最終高市府動用20萬元保證金，花1個月完成清理。全台目前超過3.3萬輛共享機車，地方政府如何防患殭屍車之亂重演，引起關注。中時新聞網 ・ 6 小時前
林俊憲鹽埕後援會成立 千人到場
記者翁順利∕台南報導 爭取民進黨提名競選台南市長的立委俊憲，二十二日成立南區鹽埕後援…中華日報 ・ 12 小時前
示警「張善政不一定會贏」！吳子嘉爆綠營大咖黑馬親征：政壇的震撼彈
藍綠白積極備戰2026大選，除了台北市長蔣萬安坐鎮的首都攻防戰之外，民進黨也有意挑戰尋求連任的桃園市長張善政，而除了民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉之外，有傳聞貪污醜聞纏身的前桃園市長鄭文燦有意回鍋，媒體人吳子嘉分析，這不僅是政壇的震撼彈，更是對張善政的一大挑戰。吳子嘉在《董事長開講》節目中透露，自己透過個人管道得到可靠消息，得知鄭文燦已私下會面民進黨......風傳媒 ・ 23 小時前
邱議瑩、林岱樺為何這麼拚？ 郭正亮：她們知道賴瑞隆已內定
民進黨高雄市長初選打得火熱，其中立委邱議瑩、林岱樺都相當積極爭取，不過，前民進黨立委郭正亮爆料，「民進黨早已內定高雄市長候選人就是賴瑞隆」，而且邱、林兩人都清楚內定情況，所以才會如此積極。郭正亮還分析透露綠營在高雄與台南的選戰布局已經底定。中天新聞網 ・ 17 小時前
林俊憲南區鹽埕後援會成立 回到故鄉展現勝選氣勢
爭取民進黨2026台南市長黨內提名的立委林俊憲22日晚間回到故鄉，舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，由鹽埕北極殿主委林國義出任後援會會長，現場湧入大批鄉親熱情相挺，12位市議員到站台相挺，政治評論員黃益中特地南下到場助講，展現在地鄉親力挺的團結氣勢。中時新聞網 ・ 11 小時前
竹市警強化毒駕查緝 守護用路人安全
警政署通令全國警察機關20日起全面啟用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，新竹市警察局首日於22時許，執行路檢盤查勤務，在新竹市經國路一段攔檢蔡姓駕駛，發現其全身散發毒品氣味，當場實施檢測呈卡西酮類陽性，當場禁止其駕駛，移置保管車輛並舉發製單。以往要判定駕駛人有無施用毒品後駕車，須以尿液或血液採驗，未能如酒測器即時檢測，即早發現毒駕情事。政府為防制毒駕事件造成社會公安重大危害，積極推動「唾液毒品快篩試劑」投入執法。該試劑具有即時、高效與準確等特點，讓警察同仁在執行路檢盤查取締毒駕事件時，能迅速得知檢測結果，如呈陽性時可依違反道路交通管理處罰條例毒駕製單舉發並移置保管車輛，即時採取「人車分離」，避免駕駛持續危害用路人安全。新竹市警察局表示，唾液毒品快篩試劑投入執法後，讓毒駕行為無所遁形，未來駕駛人若經唾液快篩呈陽性反應，將重罰3萬元至12萬元，並吊扣駕照1至2年；若拒絕檢測，罰鍰更將高達18萬元，並吊銷駕照，且仍會追究公共危險罪與毒品等刑責。新竹市警察局長許頌嘉呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵，害已害人！毒品唾液快篩全面上路，警方將以最高強度執法，請民眾務必配合檢測，守護自已，也守護每台灣好新聞 ・ 1 天前
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
一名網友在Dcard上發文表示，日前下班途中看到新開的鹹酥雞攤，便透過手機詢問男友要不要吃、要吃哪些。男友當下爽快答應說要請客，她則依男友指名的品項加上自己想吃的菜色，總共夾了2盒共365元的量。誰知回家後男友臉色大變，不僅數落她夾太多「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊...CTWANT ・ 1 天前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？太報 ・ 1 天前
涉毀「月世界」變5層樓垃圾山 高雄4連霸里長收押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的知名景點「月世界」，近日爆出遭非法傾倒數百噸生活垃圾，堆出五層樓高的垃圾山，臭味四散引爆民怨。檢警循線查辦後，查出幕後主使竟然是高雄市岡山區的李姓里長父子，他們透過環保公司...華視 ・ 21 小時前
63歲狄鶯「辣穿斷裂粉衣」！歌仔戲身段爆發「傲人曲線全反射」
娛樂中心／巫旻璇報導藝人狄鶯以亮眼外型與精湛演技在80年代紅極一時，當年因在歌仔戲中飾演花旦而走紅，婉轉唱腔與靈動身段成為她的招牌。她更從歌仔戲舞台跨足電視劇，從台語劇延伸到國語連續劇，甚至被瓊瑤賞識，直誇「第一次看到歌仔戲有這麼漂亮的女生」，讓狄鶯順利踏入影視圈，成為當年國、台語雙聲帶的第一女主角。後來她與演員孫鵬因戲結緣，兩人相戀結婚，雖曾一度離異，但最終又復合，感情故事如戲般曲折。狄鶯近日分享一段重現歌仔戲的片段，不科學的好狀態，讓網友們看傻眼。民視 ・ 1 天前
黛安娜王妃新蠟像曝光！ 網驚呼不像本人：是卡蜜拉做的嗎？
巴黎格雷萬蠟像館（Grévin Museum）20日揭幕一尊已故黛安娜王妃（Princess Diana）的新蠟像，她穿那件經典的黑色復仇禮服，充滿象徵意義。不過，蠟像造型在網路上引來負面評論，不少人認為看起來很老、一點都不像黛妃，甚至虧：「是卡蜜拉做的嗎？」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
月世界垃圾山兇手 竟是4連霸環工碩士里長
月世界垃圾山兇手 竟是4連霸環工碩士里長EBC東森新聞 ・ 20 小時前
高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...聯合新聞網 ・ 1 天前
新北警21日晚間威力路檢 強化毒品唾液快篩執法全面打擊毒駕
記者蔡琇惠／新北報導 為全面強化道路交通安全、阻絕毒駕於道路之前，新北市警察局即刻全…中華日報 ・ 1 天前