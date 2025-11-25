月世界之痛：一個環工碩士的墮落與環境治理的深層病灶

田寮「月世界」特殊景觀是雨水與河水強烈侵蝕，經過堆積、風化、沉積作用，才形成今日壯觀罕見的地貌。圖／翻攝自高雄市府觀光局旅遊網

曾聰智／退休環工技師、曾任環境工程學會理事長

最近月世界遭大量廢棄物傾倒的事件，震動了整個社會。更令人痛心的是，涉案者竟是一位受過環境工程訓練的碩士、同時也是基層里長。

他不可能不知道這樣的行為會造成什麼破壞，也不可能不知道法規、風險與責任。然而，他仍選擇背叛專業、背叛土地、背叛社會的信任。

這不是單純的違法案件，而是一面鏡子，照出台灣環境治理的深層文化病灶。

環境問題真正的根源，不是技術不足，而是倫理失守。

廣告 廣告

在公共討論裡，我們常把環境問題歸因於：設備欠缺、法規落後、稽查不足、技術待提升等等，但你我都明白，真正的根源在於：明明知道不能做，卻仍然去做，而懂得越多，破壞越大，這包括上游的廢棄物製造者、中游的清運商和下游的最終處置或再生資源使用者。

受過環工訓練的人，比任何人都清楚污染的後果。他若選擇違法，其破壞力比無知者更深。這是技術問題無法解決的，是人心的問題，是倫理的問題。

這次事件，也反映出台灣地方政治長期存在的一套現實邏輯，比如：基層民代需要選票與資源、 清理業者需要庇護與關係、政黨與地方勢力往往重選舉、輕紀律，於是形成「互相依附」的文化。

當違法者能存活十年、二十年、稽查人員不敢動、基層政治人物睜一眼、閉一眼、政黨以「選舉」壓過「價值」，等到事情爆發，才驚覺問題早已在地底滋長。這種地方政治與違法利益的結合，才是台灣最危險的結構。

月世界遭到廢棄物堆放之後，高市府環保局派員前往稽查。圖／高雄市政府環保局提供

這件事也讓人警醒：學歷不代表良心，專業不必然帶來倫理。相反的，專業若被用來包裝違法，其破壞力更大，因為了解法規，可能更知道灰色地帶在哪，於是，申報 ，可以使用美化過的資料；檢測 ，也可以設計出規避風險的法門；而處理設備的操作 ，要做出可以「形式合法、實質違法」，這在過去，也不是罕見的事。這也是為什麼「環工碩士偷倒垃圾」會讓社會特別震驚，因為這不是錯誤，而是自覺的背叛。

這次事件也提醒所有政黨，特別是執政者：黨紀若只管小事、不管壞人，人民會失望；基層黑箱若放任存在，終會變成整個黨的負擔。一張由李有财合成的自己與陳其邁的競選「同框照」，若讓社會懷疑是政黨本身理想和價值的滑落，就是警訊。民眾不是要求完美，而是要求「不要遮掩」，任何政黨若把自己墮落成「只靠選舉、無視品格」的組織，那麼它的衰敗只是時間問題。

雖然事件本身令人痛心，但台灣仍是值得珍惜的地方，因為我們是自由民主的社會，所以媒體能揭露、社會能憤怒，而人民也有知的權利，因此政府終究需要回應，這些都是民主國家的自我修復能力，此外，我們的社會中，依舊存在有「一輩子守著專業、守著良知、守著土地，不為利益而改變原則，不為權力而放棄良心的人」。這樣的力量，會讓台灣不至墮落。

月世界的傷，是台灣的警鐘。今天破壞的是月世界，但若我們不面對深層問題，明天受傷的就是整個國家。

環境治理需要技術，但更需要紀律、誠信、價值與政治勇氣。台灣值得更好的環境治理，也值得更健康的政治文化。唯有守住這些底線，這片土地才會更乾淨、更珍貴、更有未來。

★《鏡報》徵文／《鏡報》歡迎各界投書，來文請寄至：editor@mirrordaily.news，並請附上真實姓名（使用筆名請另外註明），職稱與聯絡電話。來文48小時內若未收到刊登通知，請另投他處。



回到原文

更多鏡報報導

月世界垃圾山主謀竟是民進黨籍里長 羅智強籲檢方說清楚：誰給的膽子？

月世界變垃圾世界！高雄驚見「5層樓高廢棄物」…主謀竟是「四連霸里長」黑歷史全被挖

檢方動起來！月世界垃圾山剛清除又爆新點 橋檢大搜索羈押1人