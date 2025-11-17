月世界也現傾倒廢棄物 藍立院黨團：高雄市府結構性崩壞、官商勾結嚴重

國民黨團書記長羅智強。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 高雄知名景點燕巢月世界遭傾倒大量廢棄物，造成周邊飄散惡臭，高雄市環保局今（17日）派員到場清理，並請警察局協助偵辦。國民黨立法院黨團書記長羅智強則砲轟，這凸顯現在的高雄市政府，已是結構性崩壞，官商勾結嚴重。



國民黨團質疑，繼日前高雄美濃因盜採砂石出現大峽谷奇景、馬頭山被偷倒2800公噸事業廢棄物，現在燕巢的月世界山區被民眾爆料出現不該出現的垃圾山。美濃出現濫挖的大峽谷只有奸商破壞山林，没有高官包庇？燕巢月世界垃圾山是一天就堆出來的嗎？没有官員包庇違法？陳其邁要不要查？

國民黨團書記長羅智強諷刺，在民進黨陳其邁主政下，高雄市區及原縣區，出現「一個高雄、二個世界」，市區一片歌舞昇平、太平景象，但縣區千瘡百孔、慘不忍睹。當燕巢垃圾山在哭時，不法傾倒廢棄物者正在笑。國民黨團要問問高雄市長陳其邁，這次月世界又出現垃圾山，又要演出震怒戲碼，抓個替死鬼了事嗎？

羅智強表示，冰凍三尺非一日之寒，先有美濃、馬頭山、現有燕巢，都是環境被破壞殆盡，被民眾或在野黨舉發後才開始有人追查。凸顯現在的高雄市政府，已是結構性崩壞，官商勾結嚴重，才會對美濃大峽谷、馬頭山垃圾視而不見，環保局、農業局稽查廢弛，燕巢月世界才會出現上噸的垃圾山，結果相關官員無人被問責，這才讓人心生恐懼，不寒而慄。

羅智強指責，當美濃、馬頭山、燕巢美景被垃圾堆得烏煙瘴氣，高市府官員不做事也没事。巿長只顧著搞宣傳、衝流量，没有掌聲的事不做，如此上行下效，請問高雄市政府的基層公務員，還有誰想認真做事，打擊不法，現在只要會搞宣傳就好了嗎？

