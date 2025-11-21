月世界亂倒垃圾慘了！檢方出手 4主嫌遭聲押

高雄市燕巢區棄置場。（圖／翻攝畫面）





高雄月世界附近竟遭棄大量垃圾，環保局立即派員處理，破袋檢查發現竟是台南等地區今年10月下旬產生的垃圾，研判為今年11月上旬遭人棄置，檢方兵分多路搜索，拘提9名主嫌，經檢察官訊問後4人遭聲押，其餘5人則以20萬~100萬元交保。

橋頭地檢署偵辦高雄市燕巢區、田寮區某3處山坡地遭不明人士傾倒廢棄物案，檢察官於本月18日指揮高雄市政府警察局刑警大隊、岡山分局、保安警察第七總隊第三大隊南區中隊、環境部環境管理署南區環境管理中心及會同高雄市政府環保局、農業部林業及自然保育署屏東分署至上開山坡地履勘，發現現場遭不法集團傾倒大量家庭廢棄物約數百公噸。

廣告 廣告

而後主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德指揮專案小組人員，於本月19日及20日至台南、高雄搜索3間公司及岡山某茶行，拘提傳喚李姓父子、蘇男、施男、鄭男、黃男、林男、沈男、馮男到庭，並查扣重型貨車2台、環保車6台、賓士轎車1台。

經檢察官訊問後，認定其中4名被告李姓父子、蘇男、施男涉犯廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。至於環保公司業者鄭男交保60萬元、黃男交保100萬元，司機林男、沈男、馮男各交保20萬元。

據悉，經查李姓父子共同在高雄市岡山區某處所經營某公司，並租用高雄市燕巢區某處鐵皮屋作為棄置廢棄物之場所，另外黃男和鄭男分別是台南市2間公司負責人。豈料，李姓父子竟將該場所提供給黃男，當作環保車向台南民眾清運家戶垃圾的棄置場所，黃男還指示底下司機林男、沈男、馮男將公司清運的家戶垃圾載到鐵皮屋傾倒棄置，再由李男請蘇男、施男將廢棄物棄置於高雄市燕巢區、田寮區之山坡土地，嚴重污染山坡地環境。

橋頭地檢署張春暉檢察長指出，已密集強勢查緝環保犯罪，近期偵辦和山光電案、大樹區統嶺段案、美濃區案、燕巢、田寮等案件，已共羈押被告20人，扣押數十台重型機具、曳引拖車，檢察官依組織犯罪條例重罪偵辦，掃蕩廢棄物幕後核心犯罪集團，為下一代子孫保留最好的生活環境。

大貨車及轎車皆被查扣。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

高雄月世界變「垃圾山」 檢警出手了！竟是台南來的

不只月世界！高雄田寮爆垃圾山 陳其邁：一個都跑不掉

垃圾亂倒高雄月世界！環保局忍惡臭追來源 最高開罰300萬

