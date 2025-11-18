月世界再成垃圾山 國民黨：陳其邁不到議會專案報告不負責任

高雄知名景點「月世界」山坡被大量垃圾掩埋，市議員許采蓁現勘發現垃圾已堆至少4層樓高，惡臭難耐。高市議員許采蓁提供



記者周志豪／台北報導

高雄月世界山坡地遭非法棄置5層樓高廢棄物，淪垃圾山。國民黨今批，從「美濃大峽谷」、「大樹光電案場」、「馬頭山廢棄物」到「小港柏油山」，高雄環境爭議連環爆，但市長陳其邁除震怒，仍拒至議會專案報告，不負責任。

國民黨經比對Google map影像，表示2023年4月月世界地景仍是一般植被，但短短兩年時間內，不法人士持續大規模傾倒垃圾，如入無人之地，高雄市府究竟是渾然不覺，還是視而不見？

國民黨認為，面對這次月世界爭議，參考陳其邁過往SOP，可能仍只有震怒與甩鍋，強調市府「已經非常努力」，拿基層人員當擋箭牌，並稱垃圾來自台南地區，千錯萬錯，絕對不是高雄的錯，應負責任接受市議會專案報告要求

