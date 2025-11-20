月世界又驚見棄置廢棄物 高雄市府：同一犯罪集團所爲

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市知名景點月世界又被人非法棄置大量廢棄物，環保局破袋發現又是台南垃圾，研判爲同一個犯罪集團所爲，已報請橋檢指揮偵辦。

環保局昨接獲燕巢分駐所通報，田寮區高41線道被人非法棄置大量廢棄物，與上次發現燕巢垃圾山相差不遠，經派員破袋檢查爲台南垃圾。

環保局表示，研判爲燕巢月世界同一犯罪集團所爲，已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。環保局已立即調派人力機具，漏夜清理中。

相關新聞請見：

廣告 廣告

臭氣沖天！高雄燕巢知名月世界山坡變成「垃圾山」

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

高接梨穗版圖變！中國未進口、日本量不穩 寶島甘露梨當一哥

TWICE演唱會前夕爆民眾違法販售保健食品 最高可罰300萬

