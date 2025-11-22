月世界垃圾山主嫌和綠民代站一起 柯志恩：是否也該稱自盜自演？

「月世界」垃圾山主嫌李有財黨籍由藍轉綠，昨晚民進黨高市黨部火速對他開除黨籍，國民黨立委柯志恩今天受訪表示，當初美濃大峽谷案她跟某議員特助站一起就被說成「自盜自演」，質疑李有財跟民進黨民代站在一起，是否也是「自盜自演」！

柯志恩今早表示，此案剛開始外界指李有財是前國民黨籍，後來證實他是民進黨籍，且李的茶行開幕，有非常多民進黨市長參選人「跟他非常緊密站在一起」，那當初她在美濃大峽谷案與某議員特助站在一起， 就被說成「自盜自演」，如今李有財跟民進黨民代站在一起，是否標準也要一致！

「民進黨籍里長涉及的案件應由民進黨說清楚」，但她表示，不論如何，環境保護需大家一起幫忙，市府對亂倒垃圾的人應祭出最嚴重裁罰，才能讓環境永續乾淨美麗。

民進黨高雄市黨部清查李有財身分，發現他2020年5月20日加入民進黨，但黨部未推薦他參選里長或其他公職，李違反黨紀，且是重大影響事件，昨晚已開除他黨籍。李有財從國民黨過來，就要接受民進黨的價值、黨紀，犯下嚴重錯誤，就一定用最嚴厲標準來看待。

被點與李有財曾站在一起的民進黨立委賴瑞隆表示，參加地方開幕活動是民代行程的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲；對於惡意抹黑連結，他將提告。

也積極參加民進黨選的立委許智傑認為，針對違法亂倒情事，希望檢調單位能嚴辦，毋枉毋縱，他們也積極修法，除要求加重罰款外，並加入刑事罰責，至於什麼黨派並不是那麼重要，違法是個人行為，跟政黨無關，大家不必做過多的聯想。

