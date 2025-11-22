月世界垃圾山主嫌是里長 柯志恩再爆這猛料

▲國民黨立委柯志恩，里長李有財茶行有很多民進黨籍站在一起。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日再爆，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。

高雄田寮知名景點「月世界」至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼羈押禁見蘇姓監控手後，再揪出幕後影武者竟是在地深耕16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。李有財2018年執意參選議員被國民黨開鍘，表面上愛鄉土，檯面下卻開公司，聯合3家清運業者「合法收台南垃圾」，賺得盆滿缽滿；為了製造斷點，先運至租來的燕巢區鐵皮屋暫置洗產地，再由藏身在圓鑫茶行的指揮中心調度、分趟傾倒至月世界周邊山谷。李姓父子及施姓司機頭遭檢方聲押禁見。

對此，柯志恩表示，看到李有財涉案，有很多比較是「偏綠」的媒體竟然不斷誇大，說他是國民黨籍的，結果後來證明，他現在是民進黨籍的，而且在他開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。

柯志恩直言，以這種標準來看，自己過去在揭露美濃大峽谷時和某議員助理站在一起，然後就被說成是自導自演，以這種標準來看，李有財跟所有民進黨站在一起，他們是不是也自導自演？所以標準要一致。

柯志恩直言，「我也告訴大家說，這是民進黨籍的里長，他所涉的案當中，應該有民進黨出面澄清清楚，但是無論如何，對於未來環境的保護，各黨都應該協力來幫忙，對於這亂倒垃圾的人，市府應該祭出裁罰，這樣才有辦法讓環境永續」。

