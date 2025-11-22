月世界垃圾山主嫌是里長 柯志恩再爆這猛料
[NOWnews今日新聞] 高雄知名景點「月世界」淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日再爆，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。
高雄田寮知名景點「月世界」至少3處遭人傾倒數百噸垃圾，橋檢繼羈押禁見蘇姓監控手後，再揪出幕後影武者竟是在地深耕16年的岡山區碧紅里長李有財父子檔。李有財2018年執意參選議員被國民黨開鍘，表面上愛鄉土，檯面下卻開公司，聯合3家清運業者「合法收台南垃圾」，賺得盆滿缽滿；為了製造斷點，先運至租來的燕巢區鐵皮屋暫置洗產地，再由藏身在圓鑫茶行的指揮中心調度、分趟傾倒至月世界周邊山谷。李姓父子及施姓司機頭遭檢方聲押禁見。
對此，柯志恩表示，看到李有財涉案，有很多比較是「偏綠」的媒體竟然不斷誇大，說他是國民黨籍的，結果後來證明，他現在是民進黨籍的，而且在他開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。
柯志恩直言，以這種標準來看，自己過去在揭露美濃大峽谷時和某議員助理站在一起，然後就被說成是自導自演，以這種標準來看，李有財跟所有民進黨站在一起，他們是不是也自導自演？所以標準要一致。
柯志恩直言，「我也告訴大家說，這是民進黨籍的里長，他所涉的案當中，應該有民進黨出面澄清清楚，但是無論如何，對於未來環境的保護，各黨都應該協力來幫忙，對於這亂倒垃圾的人，市府應該祭出裁罰，這樣才有辦法讓環境永續」。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
日本福島食品輸台全解禁 李彥秀：行政部門要做好原產地標示
「李四川條款」修法三讀通過 李彥秀：2026副市長絕對不會缺席
陳其邁為這事告陳菁徽 他酸爆：跟垃圾一起待久「聞不到臭味」
其他人也在看
高雄垃圾山主謀是綠營里長！民進黨扯國民黨翻車 遭楊智伃電爆
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，立即開除李有財黨籍。對此，國民黨前發言人楊智伃開酸，「民進黨成垃圾回收站？收了國民黨不要的垃圾，還讓他在高雄亂倒垃圾」？中天新聞網 ・ 1 天前
民進黨「環工碩士里長」摧毀月世界成垃圾山 綠營開除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭違法傾倒大量廢棄物淪垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子檔。李有財曾四度連任里長，基層實力雄厚，因涉濫倒廢棄物遭檢方聲押，民進黨高雄市黨部深夜發聲明宣布，開除其黨籍。中廣新聞網 ・ 1 天前
月世界主謀里長被指與市長交好 陳其邁開告陳菁徽
高雄月世界被非法傾倒上百噸的垃圾，成了垃圾山現在主謀抓到了，是高雄岡山碧紅里里長李有財父子檔，橋頭地院裁定收押禁見，民進黨市黨部火速開除黨籍切割，而立委陳菁徽一度在臉書貼出陳其邁合照，指控兩人交好，高市府大動作替陳其邁發聲明將正式提告。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
高雄里長擁環境工程碩士學歷竟是月世界垃圾山主謀 遭民進黨開除黨籍
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀竟是碧紅里里長李有財父子，李男是4連霸里長，曾違紀參選市...聯合新聞網 ・ 1 天前
川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...聯合新聞網 ・ 1 天前
「月世界垃圾山」主嫌是綠營里長 柯志恩爆：民進黨市長候選人還與他站一起
高雄知名景點「月世界」近期被爆出淪為垃圾山，幕後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，立委陳菁徽更爆出李有財跟高雄市長陳其邁的合照，稱李有財跟陳其邁交好，高市府回擊，照片是李男自行合成上網散布，陳李兩人無私交。對此，國民黨立委柯志恩今（22）日受訪時表示，在李有財開的茶行中，其實有非常多的民進黨的市長候選人，全部跟他非常緊密站在一起。柯志恩指出，一開始看到李有財里長......風傳媒 ・ 21 小時前
買365元鹹酥雞被罵「拜金女」！她怒提分手網友全力挺 男友酸味道歉被罵爆
一名網友在Dcard上發文表示，日前下班途中看到新開的鹹酥雞攤，便透過手機詢問男友要不要吃、要吃哪些。男友當下爽快答應說要請客，她則依男友指名的品項加上自己想吃的菜色，總共夾了2盒共365元的量。誰知回家後男友臉色大變，不僅數落她夾太多「誰吃個鹹酥雞會花到365元啊...CTWANT ・ 1 天前
民進黨稱李有財原為國民黨籍 楊智伃：民進黨成垃圾回收站？
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，民進黨火速開除黨籍，民進黨高雄市黨部更稱李過去是國民黨員。國民黨前發言人楊智伃凌晨在臉書揶揄，所以民進黨成垃圾回收站？太報 ・ 1 天前
【更新】抓到主謀了！月世界被倒數百噸垃圾 岡山區里長父子等4人羈押禁見
高雄市燕巢區、田寮區交界處的「月世界」，近期多處遭人傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署追查發現，來自高雄、台南兩第3家清運業者涉嫌重大，成功收押指揮傾倒垃圾的蘇姓嫌犯後，再查出岡山區碧紅里里李有財父子及施姓司機等3人。法院昨（21）日晚間召開羈押庭後，再裁定將3人收押禁見，此案總計4人被押。太報 ・ 1 天前
李有財遭開除黨籍 他揭：綠認證的特優里長
[NOWnews今日新聞]高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家用垃圾惡意棄置，檢方調查發現，岡山區碧紅里長李有財與兒子李子森等人涉嫌重大。民進黨高雄市黨部21日深夜發聲明，證實李有財是民進黨籍，並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文不敢懲處何鷹鷺？國民黨駁斥：非事實
[NOWnews今日新聞]國民黨中常委、具中配身分的何鷹鷺，近日接連拍攝多支主張「兩岸統一」的影片，國民黨考紀會日前決議對她做出停止黨職的處分，但國民黨副主席李乾龍20日卻宣布，何鷹鷺案已送回考紀會重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
李明璇笑國防手冊反被嗆！律師神回一句酸爆
[NOWnews今日新聞]國防部近日耗資逾6千萬總成本印製、發放的《台灣全民安全指引》19日展開家戶普發作業，卻遭到藍營怒轟印廢物、大撒幣，國民黨前發言人李明璇更是點名其中一句，狠酸：「不是投降就代表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
月世界垃圾山兇手 竟是4連霸環工碩士里長
月世界垃圾山兇手 竟是4連霸環工碩士里長EBC東森新聞 ・ 22 小時前
聲援自家立委陳菁徽! 高雄藍營籲陳其邁市府停止政治操作及濫訴
[Newtalk新聞] 針對昨日深夜才剛被民進黨火速切割開除的里長李有財，涉嫌違法傾倒廢棄物，製造燕巢垃圾山遭聲押一事，高雄市議會國民黨團表示，國民黨立委陳菁徽僅因在臉書揭露，李有財過去曾在自己臉書上張貼與高雄市長陳其邁的「聯合文宣圖卡」，竟遭市府揚言提告，今(22)日上午又動用市府官方Line帳號以行政資源攻擊民意代表。國民黨團呼籲高雄市政府，停止政治操作及濫訴，勿再轉移焦點，應正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。 國民黨高雄市議會黨團表示，只是翻出一張掛在李有財臉書長達四年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。 國民黨團總召黃香菽表示，李有財因在燕巢製造「垃圾山」、嚴重危害地方環境而遭收押，陳菁徽委員只是從他的公開臉書上，發現與陳其邁的聯合文宣圖卡。這張圖卡從2021年就在李有財公開臉書上自然存在整整四年，市府過去既不否認、也不提告，如今李有財出事，被陳菁徽委員揭露，陳其邁市長才突然「震怒」要告人，耐人尋味。 黃香菽總召指出，市府大動作新頭殼 ・ 23 小時前
高雄市府要告陳菁徽！新藍圖連線開砲：若敗訴陳其邁退出政壇
高雄岡山碧紅里里長李有財涉「月世界垃圾山案」遭羈押禁見，國民黨立委陳菁徽踢爆高雄市長陳其邁曾挺李有財，遭高雄市府指控抹黑要提告。對此，由泛藍議員組成「新藍圖連線」痛批，陳其邁除了震怒、不願解決環境問題，還選擇司法濫訴，若敗訴就永遠退出政壇。中天新聞網 ・ 15 小時前
日本福島5縣食品全面解禁！藍委籲：應做好原產地標示
衛福部食藥署21日傍晚公告全面解除日本福島等5縣食品的特別管制措施，正式取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗，回歸源頭管理與邊境管理，與其他國家地區輸入規定一致，即日起生效。對此，藍委李彥秀則指，人民有知的權利，消費者更有選擇採買與否的權利，在棄守邊境把關後，「行政部門更要做好原產地標示、後續市場查核等責任。」中時新聞網 ・ 1 天前
「雙城論壇」12月下旬登場？蔣萬安：很多細節還沒確定
台北上海雙城論壇今年輪到上海主辦，預計12月登場，陸委會主委邱垂正20日指出，已掌握年底雙城論壇舉辦時間，只要市府申請，中央就會批准。台北市長蔣萬安22日受訪表示，還在持續跟上海方溝通協調，很多行政細節都還沒有確定，一旦有具體結果、結論，會跟大家做報告。中時新聞網 ・ 1 天前
質疑李有財跟綠營民代站一起 柯志恩：是不是也自盜自演？
「月世界」垃圾山主嫌李有財，經查背景由藍轉綠，對此，國民黨立委柯志恩今（22日）受訪說，當初美濃大峽谷，她跟某議員特助站在一起，就被說成「自盜自演」， 她質疑李有財跟民進黨民代站在一起，是不是也是「自盜自演」？對此，民進黨立委賴瑞隆已澄清說，參加地方開幕活動是民代行程中的一部分，他絕不允許任何非法濫自由時報 ・ 1 天前
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 1 天前
冒充親友潛入各醫院病房區行竊 僅北市9月至今犯案11件
52歲傅姓竊盜通緝犯，涉嫌專門鎖定大台北地區各醫療院所，利用大白天冒充親友潛入病房區，利用病房內病患正巧外出檢查或者開刀的機會，偷走病房內病患錢包、手機、平板等等財物，作為平時賭博、生活開銷，初步清查僅北市9月至本月就犯下達11起竊案，盜得逾20萬元；案經台北市警中山分局中二派出所與北市刑事警察大隊自由時報 ・ 1 天前