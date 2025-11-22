月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男曾4度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。
民進黨高市黨部21日晚間發聲明指出，經初步查證，媒體揭露李有財涉及在燕巢、田寮月世界周邊多處山坡地非法傾倒廢棄物情事屬實。李男過去原為中國國民黨籍，因違紀參選市議員遭國民黨開除，其後加入民進黨。2022年市議員初選未能出線，同年底以無黨籍身分參選里長再度當選。
市黨部強調，李有財此次涉案內容「已嚴重違反黨紀與價值」，為維護黨的形象與社會信任，決定依規定祭出最嚴厲處分，正式取消其黨籍。黨部痛批，此案不僅造成環境重大破壞，更使民進黨蒙受不必要的負面衝擊，絕對無法容忍。
身為碧紅里四連霸里長，李有財長年以親和力與地方手腕建立廣泛人脈，並取得環境工程碩士學位；除里長本務外，他亦涉入環保清運相關業務。他的茶行開幕時，藍綠政要及地方人士皆曾到場祝賀，凸顯其在地方的影響力，如今卻涉入月世界垃圾山傾倒事件遭聲押。
