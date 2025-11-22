月世界垃圾山主謀曝光 地方藍綠民代隔空互批

高雄燕巢區金山里邊坡的垃圾山，現場飄散惡臭、果蠅亂飛，嚴重影響居民生活環境。（紀爰攝）

國民黨立委陳菁徽因質疑月世界垃圾山事件，遭高市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽隨後又質疑「請問高雄市民同意自己的稅金用來替高雄市長陳其邁出氣嗎？」引發藍綠互槓。民進黨高市黨部痛批，陳菁徽荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑的政治操作，而高市議會國民黨團則聲援陳菁徽，並回嗆陳其邁市府別用濫訴掩蓋綠營與自家里長的深厚關係。

民進黨高市黨部指出，陳菁徽以「與李有財合照」作為抹黑依據，刻意拿出「李有財與陳其邁的合成照」就指稱市府「力挺犯罪」，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、抹黑，這就是典型的政治操作。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，若依陳菁徽的邏輯推論，她曾因違反《個人資料保護法》遭判刑定讞，那是否所有與她合成照的人，也都算是力挺違反個資法？甚至都在支持陳菁徽這名違反個資法的犯罪者？如此荒謬的推論，不僅不合常理，更凸顯她刻意扭曲事實、混淆視聽。

黃文益指出，當全民都在關注檢警偵辦案件的結果時，陳菁徽卻刻意模糊焦點、轉移視線，形同替真正的不法行為卸責。更離譜的是，該里長店舖開幕活動藍綠民代皆有到場，包括國民黨議員宋立彬及方信淵團隊也都出席，但陳菁徽發言卻刻意忽略，顯見其邏輯失衡、操作粗糙。

對此，高市議會國民黨團回嗆，陳菁徽只是翻出一張掛在李有財臉書長達4年的公開圖卡，市府就惱羞成怒、動輒濫訴打壓，甚至出動行政資源圍剿，充分顯示某些人對這位涉案里長的「深厚關係」極度心虛。

國民黨團認為，陳菁徽本於職責，揭露執政黨與地方涉弊人士之間盤根錯節的關係，是為了捍衛高雄的環境正義，也是有所憑據的合理質疑。高雄市政府應立即停止政治操作及濫訴，不要再轉移焦點，並正視燕巢傾倒垃圾背後，與綠營關係良好的里長究竟牽涉哪些人脈與利益，徹底清查、說明真相，才是市府應有的態度。

