月世界垃圾山主謀曝光！詹江村斷言政黨若不輪替 這些事層出不窮

高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，民進黨高雄市黨部21日發聲明表示，已火速開除李有財黨籍。國民黨桃園市議員詹江村認為，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮。

高雄燕巢區、田寮區月世界一帶，遭非法濫倒數百噸垃圾。橋頭地檢署指揮專案小組連日搜索台南、高雄等3家清運公司，查出岡山區碧紅里長李有財、其兒子李子森，及清運車司機施山正等9人涉案重大，經檢方複訊後，認被告李有財父子、施山正等共3人涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》犯嫌重大，21日向法院聲請羈押禁見獲准。

詹江村今（23）日在臉書指出，月世界垃圾兇手抓到了，就是民進黨4連霸的里長李有財；詹直言，該里長能夠長年在月世界，傾倒這麼多垃圾，背後沒有人罩著，外界會相信嗎？

詹江村也點名高雄市府環保單位、運輸的交通單位、警察單位、議員、立委，都應該對此事說清楚；詹更強調，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮，「民進黨不倒，台灣不會好！」

該文引來許多網友議論，並紛紛表示「毒瘤不除掉，永遠不能讓台灣有一個乾淨的土地和善良的風氣」、「高雄人是不會在乎這些的，只要一句：不然投給國民黨喔！馬上結束這回合」、「都沒人看到，我還真不相信」、「高雄種種讓我見識到洗腦的重要性」、「出事了就切割，斷尾了」。

