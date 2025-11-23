月世界垃圾山主謀曝光！詹江村斷言政黨若不輪替 這些事層出不窮
高雄月世界被不肖業者傾倒數十噸垃圾，變成「垃圾山」，背後主謀是碧紅里里長李有財父子檔，民進黨高雄市黨部21日發聲明表示，已火速開除李有財黨籍。國民黨桃園市議員詹江村認為，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮。
高雄燕巢區、田寮區月世界一帶，遭非法濫倒數百噸垃圾。橋頭地檢署指揮專案小組連日搜索台南、高雄等3家清運公司，查出岡山區碧紅里長李有財、其兒子李子森，及清運車司機施山正等9人涉案重大，經檢方複訊後，認被告李有財父子、施山正等共3人涉犯《廢棄物清理法》、《組織犯罪條例》犯嫌重大，21日向法院聲請羈押禁見獲准。
詹江村今（23）日在臉書指出，月世界垃圾兇手抓到了，就是民進黨4連霸的里長李有財；詹直言，該里長能夠長年在月世界，傾倒這麼多垃圾，背後沒有人罩著，外界會相信嗎？
詹江村也點名高雄市府環保單位、運輸的交通單位、警察單位、議員、立委，都應該對此事說清楚；詹更強調，政黨不輪替，垃圾山、大峽谷、淹水、天坑都有可能會繼續層出不窮，「民進黨不倒，台灣不會好！」
該文引來許多網友議論，並紛紛表示「毒瘤不除掉，永遠不能讓台灣有一個乾淨的土地和善良的風氣」、「高雄人是不會在乎這些的，只要一句：不然投給國民黨喔！馬上結束這回合」、「都沒人看到，我還真不相信」、「高雄種種讓我見識到洗腦的重要性」、「出事了就切割，斷尾了」。
其他人也在看
周子瑜等10年首度回台開唱 蔡英文曬「藍髮照」應援：台灣女兒讓人感動
南韓女團TWICE週末連2天在高雄開唱，過去曾因揮舞國旗遭中國被迫道歉的「台灣女兒」子瑜，相隔10年終於首度回台開唱。前總統蔡英文今在Threads發布「藍髮照」應援，並表示，謝謝靠著努力與才華，走出台灣、邁向國際的台灣人，讓我們與有榮焉。自由時報 ・ 1 小時前
言語不通也能被理解 文二警暖心協助聽障婦找回愛車
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市文山第二分局興隆派出所於日前接獲聽障民眾報案稱機車不見，警員吳文軒立即關懷協 […]民眾日報 ・ 2 小時前
林岱樺旗山造勢湧入2萬人！邱議瑩：祝福活動舉辦成功
有意爭取代表民進黨參選2026年高雄市長的立委林岱樺，22日在旗山造勢，現場湧入2萬人，此舉被外界認為是踩進黨內初選對手、立委邱議瑩的本命區。對此，邱議瑩表示，祝福林岱樺活動舉辦成功。中天新聞網 ・ 2 小時前
賴總統吃壽司挺日本 林沛祥：心中到底有無中華民國？
近日總統賴清德發文大吃壽司力挺日本農漁產，民進黨立委甚至要求政府補助民眾到日觀光旅遊，國民黨團首席副書記長林沛祥指出，疫情後台灣國旅逆差逐年擴大，去年觀光逆差將近900萬人次，依據交通部觀光署統計，今年1到9月觀光逆差已高達805萬人次；另受到對美關稅衝擊，台灣的農產品如鱸魚、鬼頭刀恐滯銷或價格崩盤自由時報 ・ 1 小時前
吳恭銘觀點》美中再啟軍安磋商 技術性風險管理難解戰略對抗
[Newtalk新聞] 10 月 26 日，美國「尼米茲」號航艦的兩架戰機接連在南海水域墜毀後，中國軍艦迅速貼近、穿插繞行，迫使美軍派艦增援，徒升爭議。事件不到一個月，中美兩軍就在夏威夷舉行的《海上軍事安全磋商機制（Military Maritime Consultative Agreement, MMCA）》工作會議，對外被描述為「對話恢復」、「降低風險」，實有隔空抓藥風險。 換言之，MMCA 是兩軍在進入「持續接觸」時代後，確保雙方在高強度對峙常態化下，不因技術與操演失誤導致戰術事件升級為戰略危機被迫使用的最低限度危機管理工具，而非軍事互信的證據。 MMCA 的本質是行為準則，不是戰略協議 MMCA所涵蓋的領域集中在接近與交會距離、空中攔截程序、海上航行避碰、誤判事件的溝通與通報、特定事件的案例回顧等，這些內容本質上屬於戰術層級的安全行為規範，多屬於部隊「操作性」與「程序性」議題。 MMCA其功能不是限制兩軍行動，而是避免戰術行為因誤讀升級為戰略衝突。但中美軍事競爭早已不是「近距離意外」規模，而是整體力量投射與戰區布局的結構性對抗。MMCA 與其說是「改善關係」，不如說是「避免擦撞新頭殼 ・ 1 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 跑在反詐最前線
知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2025 台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」，在11月23日於總統府前凱達格蘭大道盛大起跑。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
批柯志恩等人擬對院版財劃法採「拖字訣」 賴瑞隆：高雄人絕不接受
行政院院會20日通過「院版財政收支劃分法修正草案」，函送立法院審議。民進黨立委賴瑞隆今表示，院版財劃法對於高雄、南台灣是相對較公平的版本，但現在卻傳出國民黨立委柯志恩等人打算用「拖字訣」，阻擋院版財劃法通過，讓整個公平正義無法實施，若持續讓南北差距擴大，高雄人絕不接受，也絕不原諒。自由時報 ・ 1 小時前
日自衛隊「台灣有事奪島3案」？陸專家曝「出動即失敗」關鍵
據陸媒引述日本《東京新聞》報導，早在2021年，自衛隊就制定「台灣有事」時，依託「西南諸島」軍事據點作戰的行動預案。大陸軍事專家分析日方戰力，不但制空權拿不到，遠程火力也擋不住，註定「出動及失敗」。中天新聞網 ・ 1 小時前
黑豹旗》「體育班不應該被汙名化」 青棒教頭沉痛發聲！
今年台北市東園少棒總教練賴敏男領軍勇奪威廉波特冠軍，日前他發聲，「體育班不應該被廢除，否則台灣棒球運動發展一定會受衝擊。」獲得許多基層棒球教練共鳴。44歲的大溪高中棒球隊總教練鄭錦繁，在基層球隊深耕近20年，大溪青棒以體育班招生，現有36名球員和3名教練，他說，「賴教練講的，我非常認同，我覺得外界刻自由時報 ・ 17 小時前
打造女性友善城市 南市居家安胎服務最高補助1.1萬元
台南市政府以「性別平權、幸福共榮」為願景，推動多項婦女福利、培力與家庭支持服務，從孕期照顧、幼兒與家庭支持，到職涯發展及性別平權倡議，協助女性在婚育、工作與家庭等不同階段安心發展。其中，南市首創的「居家安胎服務」，每案最高補助1萬1000元。自由時報 ・ 6 小時前
賴瑞隆公布北高雄新願景 打造「扣件與晶片製造首都」
爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（23日）日前進路竹區，公布「北高雄大願景」，強調將以「扣件與晶片的製造首都」為核心，從產業、交通到生活永續全面升級，打造北高雄成為下一個城市引擎、全球製造的新核心。今天包括市議員黃彥毓、何權峰、議員參選人尹立、黃偵琳、黃敬雅、蔡秉璁，及大高雄里長聯誼會副總主席自由時報 ・ 1 小時前
知名寵物貓黃阿瑪化身反詐吉祥物 台北市不動產公會攜手刑事局跑在反詐最前線
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】知名寵物貓咪黃阿瑪的後宮生活主角黃阿瑪x台北市不動產公會邀請刑事警察局共同參與「2 […]民眾日報 ・ 1 小時前
挺陳其邁告陳菁徽！邱議瑩：國民黨見不得高雄好
針對近期「垃圾山」事件引發的惡意指控，民進黨立委邱議瑩今（23日）表示，全力支持市長陳其邁依法提告，破除國民黨蓄意操作的抹黑奧步。中天新聞網 ・ 2 小時前
金馬62 卓榮泰：政府做電影人後盾 讓台灣故事被世界看見
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心落幕，行政院長卓榮泰表示，政府會持續成為電影人的後盾，也請民眾一起來支持國片，大家一起讓更多台灣故事被世界看見。中天新聞網 ・ 47 分鐘前
鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪
外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。中時新聞網 ・ 1 小時前
藍委批院版財劃法：縣市設算表不敢公開
在野黨兩度修正《財劃法》後，行政院版則在日前出爐，在野態度備受關注。國民黨立委許宇甄痛批，行政院卻連最基本的縣市財政設算表都拿不出來，究竟各縣市在新公式下可分得多少統籌款與補助款？行政院目前都不敢公開，與各縣市要承擔哪些經費更是隻字未提，這種作法不是透明，而是刻意模糊。中時新聞網 ・ 2 小時前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
北市藍營「小雞」怎提名？ 戴錫欽曝1慣例
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」互釋善意後，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營內部提名策略。國民黨北市黨部主委戴錫欽23日出席活動受訪表示，國民黨在北市的目標是「藍營務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選，他本周就會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制，提出最強人選。中時新聞網 ・ 1 小時前
張嘉郡爭藍營提名參選雲林縣長 鄭麗文力挺：大家安啦！
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨籍雲林縣長張麗善，將在明年（2026）任期屆滿，而張麗善的姪女、不分區藍委張嘉郡，昨（22）日則首度鬆口表態要爭取提名選縣長，消息一出受到外界關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（23）日上午出席活動前受訪則希望不但能順利世代接棒，而且棒棒都是最強棒，更說由女人當家，雲林一定會安全，「大家安啦！」。民視 ・ 1 小時前
林岱樺造勢萬人聲援掀話題 賴瑞隆：深入基層最重要
距民進黨高雄市長黨內初選還有2個月，各選將紛紛出招，林岱樺22日才在旗山區辦大型造勢，現場2萬人聲援，被視為是攻進邱議瑩旗山大本營造勢，戰火持續升溫；23日賴瑞隆舉辦「高雄大願景」政見發布會，被問及日後是否也會舉辦大型造勢？賴瑞隆回應，將持續辦區域性說明會，已辦超過百場，從百人到千人規模都有，近距離深入基層最重要。中時新聞網 ・ 1 小時前