月世界垃圾山主謀竟是民進黨籍里長 羅智強籲檢方說清楚：誰給的膽子？
高雄燕巢月世界先前出現上百公噸垃圾山，引起社會高度關注，檢調追查發現，背後主使者為高雄岡山區民進黨籍里長李有財等人，目前已遭檢方聲押禁見。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強呼籲，請檢方對外說明，是誰讓李有財等人有這麼大的膽子，公然把上百公噸的垃圾往月世界一丟，不怕遭人檢舉、不怕檢方追查，這才是應該追查的重點。
國民黨團表示，經查，違法業者李有財在參選里長時，高雄市長陳其邁為其背書催票，高雄鳳山立委許智傑選舉時，李有財為其站台。此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時民進黨高雄立委賴瑞隆特別出席站台，「這是一個什麼樣的政商產業鏈？」
羅智強質疑，犯罪集團李有財等人敢膽大妄為到無法無天的地步，難道後面沒有靠山，還是檢調只想把李有財聲押，就想大事化小，交代過去。
羅智強說，現在台灣根本是高譚市的翻版，怎麼違法犯罪嫌疑人都跟民進黨有關，詐騙集團太子集團招待所在公股的101大樓，官方視而不見。im.B詐團跟民進黨前立委陳歐珀、行政院前副院長鄭文燦等人關係不清不楚，法務部前部長蔡清祥也跟三聯詐團多有往來，「這是什麼樣的政府？」
羅智強表示，在此事件中，突顯出高雄現在有多少的犯罪分子，正在被民進黨高官暗中保護，「現在民進黨是詐團代言人？還是違法犯罪者最大的靠山？」
國民黨團質疑，要問問檢調，現在只抓李有財等人就要結案，不抓他的後台靠山，還是不敢抓，因為怕動搖國本？
國民黨團呼籲，請陳其邁、許智傑、賴瑞隆出來跟國人好好講清楚，說明白，你們跟李有財等人是什麼關係，還是一句「李有財的個人行為，與本人無關」，就此結案。高雄人的眼睛是雪亮的，高雄市早已變成高譚市，檢調怎麼辦案，全民都在看。
更多鏡報報導
月世界變垃圾世界！高雄驚見「5層樓高廢棄物」…主謀竟是「四連霸里長」黑歷史全被挖
檢方動起來！月世界垃圾山剛清除又爆新點 橋檢大搜索羈押1人
高雄田寮百公噸垃圾山他們幹的！橋檢再揪9核心成員 里長伯父子檔聲押
其他人也在看
陳其邁、許智傑、賴瑞隆來往垃圾山主嫌！藍質疑檢：大事化小？
高雄燕巢月世界出現上百公噸垃圾山，引發國人關注，檢調、高雄巿府被迫動起來追查發現，高雄岡山區里長李有財等人為犯罪集團首腦，指使違法傾倒，今（21）日遭檢方聲押禁見。立法院國民黨團書記長羅智強呼籲追查靠山。中天新聞網 ・ 1 天前
月世界成垃圾山！ 民進黨曝主嫌李有財「由藍轉綠」：違反紀律開除黨籍
高雄月世界地景被發現遭非法倒數百公噸垃圾成「垃圾山」，而主嫌則是岡山區碧紅里長李有財、李子森父子等人，其中李姓父子等3人昨（21）日遭裁定收押禁見。民進黨今（22）日表示，「李有財嚴重違反本黨紀律，本黨將依規開除黨籍」。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
美國佛州迪士尼又出事! 一個月內5人命喪園區惹議
民視新聞／吳若望 綜合報導本該充滿歡樂的美國迪士尼又出事了！位於佛羅里達州的奧蘭多迪士尼樂園，又有一人死在園區內。這是一個月內，第5個人命喪迪士尼園區。法醫沒有公布最新的死亡案件的人名，只說遺體已經由私人醫師帶走，死因也沒公布。消息傳出後讓不少人議論紛紛，迪士尼到底怎麼了？民視 ・ 1 天前
北市水利處兩大工程獲3殊榮
記者王誌成∕台北報導 「台北設計獎」二十一日揭曉，台北市水利處的「金瑞…中華日報 ・ 17 小時前
環工碩士里長「月世界」垃圾山主謀 「黑歷史」曝光民進黨火速除黨籍
高雄知名景點「月世界」遭非法傾倒數百公噸的垃圾，4名主嫌羈押禁見獲准，其中一人居然是高雄岡山區的在地里長，環境工程與科學系碩士畢業，有自己的環保公司，曾遭到13次開罰，被發現原本是國民黨籍，5年前改加台視新聞網 ・ 22 小時前
高雄月世界淪垃圾場！幕後黑手是連任4屆里長 民進黨怒開除黨籍
據了解，李有財原為國民黨成員，曾因違紀參選市議員遭開除黨籍，之後轉投民進黨，並於2022年角逐市議員初選但未獲提名。同年年底，他改以無黨籍身份參選里長並成功連任，穩坐基層政治要職。近期媒體揭露，他涉嫌在燕巢、田寮等地非法棄置大量建築及事業廢棄物，涉及環保法規...CTWANT ・ 1 天前
台中非洲豬瘟疫情解封滿2週 盧秀燕首曝委屈：認真的人反而有事
台中市10月底爆發非洲豬瘟疫情，成全台防疫破口，近來又有彰化毒蛋流入，台中又挨批反應慢半拍，食安危機連環爆惹議。台中市長盧秀燕今首曝委屈心聲，她說，非洲豬瘟是台中市「主動送驗」，彰化毒蛋也是台中市主動查出，2件均是台中市主動發現、主動通報，結果別人沒查、沒有人監督沒事，「我們很認真把問題找出來、通報自由時報 ・ 1 天前
國1南下新竹段4車連撞 小貨車駕駛命危送醫
（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國道1號南下新竹路段下午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車的駕駛受困車內，警消獲報到場成功破壞車門協助脫困，但男子被救出時呈現到院前心肺功能停止（OHCA），送醫急救。中央社 ・ 1 天前
孟加拉規模5.7地震 至少5死百傷
（中央社達卡21日綜合外電報導）孟加拉政府表示，當地今天發生規模5.7地震，至少造成5人罹難、約100人受傷，並且導致多地建築物毀損，包括人口稠密的首都達卡（Dhaka）。中央社 ・ 1 天前
岡山區里長涉違法傾倒垃圾 高雄市府暫停職務
高雄月世界附近產業道路山坡地，被非法傾倒數百公噸垃圾，形成垃圾山，田寮也被濫倒；破袋發現，都是台南家用垃圾，一度以為是台南清運業者，檢警追查後發現，幕後主嫌疑似是高雄岡山區碧紅里長李有財父子。里長雖然以無黨籍連任4屆，卻也是民進黨員，民進黨高雄市黨部火速開除他的黨籍。由於里長被收押，市府將停止他的職務，並派人代理里內事務。公視新聞網 ・ 18 小時前
月世界垃圾山案主嫌是綠里長 羅智強：台灣根本淪高譚巿翻版
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，並將其聲押禁見。立院國民黨團書記長深夜質疑，李膽大妄為到無法無天地步，後面没有靠山？檢調不能把李聲押後，就想大事化小。太報 ・ 1 天前
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷
國道4車連環撞！小貨車輪胎脫落砸遊覽車釀1死3傷EBC東森新聞 ・ 23 小時前
岡山綠營里長涉月世界垃圾山案 柯志恩：民進黨市長候選人也「自導自演」？
[Newtalk新聞] 高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭惡意傾倒數百噸廢棄物，橋頭地檢署針對台南、高雄兩地3家清運業者發動搜索，進一步查出幕後首腦為現任岡山區碧紅里里長李有財，將父子二人拘提到案並裁定收押。立法委員柯志恩今(22)日表示，過去她和涉及美濃大峽谷案的某議員特助站在一起，就被說是「自導自演」，如今民進黨籍市長候選人全和李有財站在一起，是否也是「自導自演」？希望外界標準要一致。 柯志恩指出，一開始看到李有財里長涉案，很多比較偏綠的媒體每次都不斷誇大他是前國民黨籍，結果後來證明他現在屬於民進黨籍，而且在他開的茶行中，民進黨市長候選人全部都跟他非常緊密站在一起，以這種標準來看，柯志過去和美濃大峽谷案某議員的特助站在一起，就被說成是自導自演，以這種標準來看，這位李有財和所有民進黨站在一起，是否也是自導自演？所以標準要一致。 柯志恩強調，這是民進黨籍里長涉案，應要由民進黨籍出面來澄清清楚，但無論如何，對於未來環境的保護，黨團大家都應該齊力來幫忙，對於亂倒垃圾的情形，市府應要祭出最嚴重的裁罰，未來才有辦法讓我們的環境永續，更加的乾淨。 民進黨高雄市黨部昨晚也發出聲明稿，針對媒體報新頭殼 ・ 1 天前
高雄市長之爭不是美濃立委？ 郭正亮爆綠營內定人選是他
2026縣市長選舉將到來，民進黨喊出「5+N」的選戰目標，其中高雄市長之戰備受關注。前立委郭正亮表示，高雄市長選戰綠營內定的候選人就是民進黨立委賴瑞隆。中時新聞網 ・ 1 天前
魚缸水外溢、吊燈猛搖！ 孟加拉中部5.5震 震央僅離達卡25km
孟加拉發生規模5.5地震，造成至少6人死亡、超過百人受傷。這起地震的震央，距離孟加拉首都達卡，僅僅只有25公里，當地原本就比較少發生地震；加上震源深度僅有10公里，屬於極淺層地震，所以儘管地震發生在早上10點多，依舊讓不少孟加拉人受到驚嚇。TVBS新聞網 ・ 1 天前
史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了
有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantag...世界日報World Journal ・ 23 小時前
林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會共商台日情勢
[Newtalk新聞] 日本台灣交流協會台北事務所政治部政治室室長多田初，今(21)日上午前往立法院拜會立法委員、民進黨高雄市長參選人林岱樺，雙方就台日情勢與高雄發展簡要交換意見。林岱樺也特別請多田初轉達對日本首相高市早苗的問候，並特別提到，現任高雄市長陳其邁今天受訪表示，「高市挺台灣，高市挺高市，德不孤必有鄰」，正說明台日不只是做生意，更是在民主陣營裡互相扶持的好鄰居。 林岱樺表示，高市早苗提出的「危機管理投資」，核心精神是「危機還沒發生，國家就要先準備好」，包括國防、科技與基礎設施，政府都要主動投資，而不是等到情勢惡化才被動應付。她說，自己這次參選高雄市長，以「護國市長」為主要訴求，就是受到類似想法的啟發，希望用城市層級的「預先投資」，守住人民生活與安全。多田初特別感謝林岱樺對日本的關注，也對林岱樺的主張感到興趣。 林岱樺坦言，「護國市長」的初衷，是她心裡一直記得一句話「平時有訂單，有錢賺；戰時最安全。」平時，要讓高雄勞工和青年有穩定工作，企業接得到訂單；一旦區域情勢緊張，則要讓高雄在民主夥伴的產業鏈中，變成「誰都不想放棄、大家都願意守護」的關鍵城市，「高雄不能只當廉價代工，而要成新頭殼 ・ 1 天前
燕巢、田寮垃圾山案 再押2人
高雄燕巢、田寮區3處山坡地接連爆發台南家戶垃圾惡意棄置事件，橋頭地檢署指揮專案小組搜索台南、高雄3家清運公司，並查出岡山區碧紅里長李有財及其子李子森、清運車司機施山正等9人涉嫌重大，檢察官複訊後，認李有財父子、施山正等3人涉犯《廢棄物清理法》等，向法院聲請羈押禁見，李子森、施山正裁准羈押，李有財漏夜開羈押庭。中時新聞網 ・ 1 天前
許智傑提強化南台灣觀光產業 盼打造為全新的台灣觀光圈
記者吳文欽／高雄報導 民進黨立委許智傑廿一日聯合七位立委提出強化南台灣觀光產業規劃，…中華日報 ・ 1 天前
聚焦區域均衡打市政牌 林岱樺挺進大旗美造勢力拼市長提名
民進黨將辦理初選民調，從賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑當中決定參選2026高雄市長。延續11月初首場在岡山造勢喊出3萬人支持的氣勢，林岱樺今日將挺進大旗美公共體育場，舉辦第二場大型造勢活動。她指出，這次參選市長初選的主軸是「以民為本、市民最大」。哪裡是最困苦的地...CTWANT ・ 1 天前