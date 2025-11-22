月世界垃圾山主謀竟是民進黨籍里長 羅智強籲檢方說清楚：誰給的膽子？

經檢調追查發現，高雄月世界垃圾山主謀竟是民進黨籍里長，國民黨立院黨團書記長羅智強籲檢方對外說清楚，「是誰給的膽子？」（資料照片／李智為攝）

高雄燕巢月世界先前出現上百公噸垃圾山，引起社會高度關注，檢調追查發現，背後主使者為高雄岡山區民進黨籍里長李有財等人，目前已遭檢方聲押禁見。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強呼籲，請檢方對外說明，是誰讓李有財等人有這麼大的膽子，公然把上百公噸的垃圾往月世界一丟，不怕遭人檢舉、不怕檢方追查，這才是應該追查的重點。

國民黨團表示，經查，違法業者李有財在參選里長時，高雄市長陳其邁為其背書催票，高雄鳳山立委許智傑選舉時，李有財為其站台。此次違法傾倒垃圾的犯罪指揮中心園鑫茶行，開幕時民進黨高雄立委賴瑞隆特別出席站台，「這是一個什麼樣的政商產業鏈？」

廣告 廣告

羅智強質疑，犯罪集團李有財等人敢膽大妄為到無法無天的地步，難道後面沒有靠山，還是檢調只想把李有財聲押，就想大事化小，交代過去。

羅智強說，現在台灣根本是高譚市的翻版，怎麼違法犯罪嫌疑人都跟民進黨有關，詐騙集團太子集團招待所在公股的101大樓，官方視而不見。im.B詐團跟民進黨前立委陳歐珀、行政院前副院長鄭文燦等人關係不清不楚，法務部前部長蔡清祥也跟三聯詐團多有往來，「這是什麼樣的政府？」

羅智強表示，在此事件中，突顯出高雄現在有多少的犯罪分子，正在被民進黨高官暗中保護，「現在民進黨是詐團代言人？還是違法犯罪者最大的靠山？」

國民黨團質疑，要問問檢調，現在只抓李有財等人就要結案，不抓他的後台靠山，還是不敢抓，因為怕動搖國本？

國民黨團呼籲，請陳其邁、許智傑、賴瑞隆出來跟國人好好講清楚，說明白，你們跟李有財等人是什麼關係，還是一句「李有財的個人行為，與本人無關」，就此結案。高雄人的眼睛是雪亮的，高雄市早已變成高譚市，檢調怎麼辦案，全民都在看。



回到原文

更多鏡報報導

月世界變垃圾世界！高雄驚見「5層樓高廢棄物」…主謀竟是「四連霸里長」黑歷史全被挖

檢方動起來！月世界垃圾山剛清除又爆新點 橋檢大搜索羈押1人

高雄田寮百公噸垃圾山他們幹的！橋檢再揪9核心成員 里長伯父子檔聲押