月世界垃圾山偷倒案！ 藍委爆邁力挺涉案人 高市喊告
高雄市 / 綜合報導
高雄月世界垃圾山偷倒案件延燒，立委陳菁徽指控市長陳其邁「力挺涉案男子」，引發爭議。
高雄市政府表示，相關照片經查為涉案李姓男子於2021年從網路擷取後自行合成，並未經陳其邁市長同意，雙方也無任何往來。高雄市府強調，虛構影像栽贓市長已屬惡質抹黑，將正式提告，以正視聽並捍衛名譽。
更多華視新聞報導
臭氣沖天！ 高雄月世界淪「垃圾山」 陳其邁：嚴懲嚴辦
高雄熊重返月世界！ 「2025高雄愛‧月熱氣球」教師節連假登場
藍白突襲通過財劃法！ 陳其邁點名柯志恩「重傷高雄」
其他人也在看
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 2 小時前
福島食品管制解禁 李彥秀：蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了
日本福島5縣食品管制進口14年，衛福部食藥署昨宣布即起取消檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗禁令。國民黨立委李彥秀今批評，「蔡英文8年不敢做的事，賴清德全做了」，歷史會記住這一天。太報 ・ 3 小時前
月世界垃圾山案主嫌是綠里長 羅智強：台灣根本淪高譚巿翻版
高雄月世界遭傾倒淪垃圾山案，檢調昨查出犯罪首腦為民進黨籍岡山區碧紅里里長李有財，並將其聲押禁見。立院國民黨團書記長深夜質疑，李膽大妄為到無法無天地步，後面没有靠山？檢調不能把李聲押後，就想大事化小。太報 ・ 11 小時前
高市府怕了「喊告陳菁徽」？ 陳其邁急切割遭他狠打臉
高雄市燕巢區、田寮區月世界多處山坡地遭傾倒數百噸垃圾案，檢方查出岡山區碧紅里長李有財及他兒子李子森為背後主使者，遭聲請羈押禁見。藍委陳菁徽更在其臉書粉專曬出高雄市長陳其邁曾挺李有財的文宣，高市府則駁斥，強調將依法提告以守護清譽。國民黨前發言人鄧凱勛痛批，全台灣都聞到臭味了，結果陳其邁現在才跳出來切割。中天新聞網 ・ 2 小時前
陳其邁提告 陳菁徽：市民同意自己的稅金用來替市長出氣嗎？
立委陳菁徽日前就「月世界垃圾山事件」提出意見，不料卻遭市府指控抹黑並揚言提告，陳菁徽回應，高雄市政府執迷不誤堅持提告，請問高雄市民同意自己的稅金用來替陳其邁市長出氣嗎？中時新聞網 ・ 2 小時前
控陳其邁挺月世界殺手被告 陳菁徽發聲了
[NOWnews今日新聞]高雄月世界地景遭濫倒垃圾成「垃圾山」，國民黨李立委陳菁徽指控，高雄市長陳其邁「力挺」涉案里長李有財，並貼出陳、李合照，遭高市府提告。對此，陳菁徽回應，從一般的選舉經驗下，看到...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
高雄垃圾山影武者「恐怖產業鏈」曝！網驚：民進黨淪「暖圾集團」
高雄燕巢、田寮月世界一帶近期被爆料有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，而被查出幕後主使竟是民進黨籍里長李有財父子。民進黨高雄市黨部得知消息後，隨即開除李有財黨籍。不過有粉專起底李有財和高雄市長陳其邁和立委賴瑞隆、許智傑關係，驚呼「最暖的垃圾不只屬於陳其邁，整個民進黨都成了暖圾集團」。中天新聞網 ・ 3 小時前
新北、臺東防宣志工交流觀摩 攜手提升全民防災意識
記者蔡琇惠／新北報導 為強化跨縣市防災工作交流，臺東縣消防局管建興局長、臺東縣義勇消…中華日報 ・ 3 小時前
毒雞蛋禁售令「有縫可鑽」！彰化衛生局長揭制度漏洞 籲中央明訂標準
彰化文雅畜牧場爆出芬普尼雞蛋風波，雖然中央第一時間下令禁售，但逾5萬顆問題蛋卻仍流入台中、新北，引發全台食安恐慌。事件不僅考驗稽查效率，似乎也暴露出台灣雞蛋安全管理在跨部會協作與制度設計上的結構性漏洞，《太報》採訪主管機關農業部、衛福部，及管制第一線的彰化縣衛生局，直指「農政、衛政不同調」恐怕是造成問題雞蛋外流的最大關鍵。太報 ・ 5 小時前
婦人遭毒駕輾斃 彰化警啟用毒品唾液快篩全面取締
近年一再發生毒駕肇事釀成重大傷亡事件，本月18日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局為達到酒測+毒測執法零誤差，日前邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合自由時報 ・ 4 小時前
勞動部外送員權益草案預告 明年最低時薪245元！
台北市 / 綜合報導 勞動部昨(21)日預告「外送員權益保障及外送平台管理法」草案，外送員最關注的報酬制度在草案中取得突破。未來每筆訂單報酬不得低於交通部核算的基本運價，且換算為每小時後，薪資不得低於最低工資的1.25倍，以明年最低工資196元計算，明年起外送員最低時薪即為245元，等同以法律保障外送員的基本收入。另外，平台不得強制外送員上線，外送員拒單或下線也不得遭不利對待，正式確保外送員享有「離線權」與作業自主。 原始連結華視影音 ・ 4 小時前
得不償失！詐騙車手跑一趟賺500元 坐牢還要賠287萬元
王姓男子誤信投資詐騙話術，將投資款面交給由30歲陳姓車手假扮的投資專員，警方循線逮捕陳男到案，但錢已被層層轉走不知去向，王男不甘損失怒告求償，陳男雖喊冤自己誤信求職陷阱，但說詞不被法官採信，判他應賠287萬元。判決指出，2024年1月，陳姓男子透過網路加入投資群組，對方要他先下載並安裝「泰盛國際AP自由時報 ・ 4 小時前
虎王交易傳聞滿天飛！史庫柏:我又不是想被交易為何會捲入？
體育中心／丁泰祥 報導老虎隊王牌投手Tarik Skubal，連兩年奪下美聯賽揚獎，早已成為新任虎王，但是，關於他要被交易的傳聞，在這個休賽季卻甚囂塵上，他在接受《Foul Territory》節目訪問時無奈的表示，他也不知道為什麼會捲入這些傳聞。FTV Sports ・ 22 小時前
東西收好！美《超人》漫畫第一版 拍出2.8億新天價
即時中心／林耿郁報導一本漫畫最高價值幾何？2.8億新台幣！美國加州有3名親兄弟，去（2024）年聖誕節整理已故母親的閣樓時，赫然發現遺物中，藏有漫畫界的夢幻逸品─1939年《超人》漫畫第一版。前（20）天該書拍賣成功，售價高達912萬美金。民視 ・ 2 小時前
長輩常嗆到是正常老化？專家：當心吸入性肺炎找上門
您是否也有過這樣的經驗：家中長輩喝水或喝湯常嗆到，吃一頓飯會聽到許多咳嗽聲；吃飯時，常覺得飯粒「卡喉嚨」，有異物感，好像吞不乾淨，吃完飯後過一陣子才開始咳嗽。漸漸地，食慾越來越差，體重下降。國泰綜合醫院復健科語言治療師潘奕安表示，其實，上述這些都是「吞嚥障礙」的表現，在老年族群中十分常見。「吞嚥障礙」與老化、疾病有關 常出現嗆咳、咀嚼力下降潘奕安語言治療師說明，根據研究，台灣社區65歲以上的長者中，有12.8%經過評估為吞嚥異常，而住在長照機構的長輩，比例甚至高達50%以上。吞嚥障礙的常見原因包括：‧老化：隨著年齡增長，吞嚥肌肉力量下降、口腔與咽喉協調性變差‧疾病因素：中風、神經退化性疾病（如：失智症、帕金森氏症）、頭頸癌手術後等。‧其他因素：牙齒缺損、口乾、長期臥床、藥物副作用等。常見的老化吞嚥問題包含：吞嚥反射延遲、進食出現嗆咳、咀嚼能力下降、口中食物殘留、吞嚥費力或有異物感、體重減輕和反覆肺炎等。「增稠劑」非唯一解方 應找出問題、擬定治療策略潘奕安語言治療師解釋，從臨床到儀器檢查發現自己或家人頻繁嗆咳、吞嚥困難時，應找語言治療師進行評估，而不是自行調整飲食。常見評估方法包括臨床吞常春月刊 ・ 3 小時前
打臉中國！謊稱日本「對華仇恨犯罪升溫」 外務省秀數據反擊
即時中心／林耿郁報導近期日相高市早苗「台灣有事」言論，引發中國跳腳，祭出諸如旅行限制等措施，理由是日本「治安惡化」；但日本外務省公布一份最新數據，顯示2025年中國民眾在日遇害案件數「不增反減」；且尷尬的是，其中部分案件還是「中國人打中國人」！民視 ・ 4 小時前
華爾街日報社論：川普2.0首對台軍售 有助台海嚇阻
（中央社記者侯姿瑩華盛頓21日專電）美國上週批准3.3億美元對台軍售案，包括戰機及運輸機零附件，為川普第2個總統任期首次對台軍售。美媒社論指出，中國軍事野心勃勃，美政府此舉有助台海嚇阻；期盼這筆軍售只是開端，台灣需要更多元的防衛能力。中央社 ・ 4 小時前
月世界垃圾山主嫌曝光！民進黨火速開除四連霸里長李有財
高雄知名地景「月世界」近日爆出遭大規模傾倒廢棄物，數百噸垃圾堆滿山坡，引發社會譁然，檢警追查後鎖定幕後主嫌為岡山區碧紅里里長李有財父子檔。李男在地方四度連任里長、基層實力雄厚，卻涉嫌長期濫倒垃圾，民進黨高雄市黨部21日晚間10時緊急發出聲明，宣布開除黨籍。太報 ・ 3 小時前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 3 小時前
兄弟教練莎菈轉戰美國女子職棒 加入洛杉磯隊
（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）舉行選秀會，本季在台灣效力中信兄弟隊的外籍打擊教練莎菈於第3輪獲得洛杉磯隊選中，明年可望重回球員身分。中央社 ・ 3 小時前