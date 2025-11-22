月世界垃圾山偷倒案！ 藍委爆邁力挺涉案人 高市喊告

您是否也有過這樣的經驗：家中長輩喝水或喝湯常嗆到，吃一頓飯會聽到許多咳嗽聲；吃飯時，常覺得飯粒「卡喉嚨」，有異物感，好像吞不乾淨，吃完飯後過一陣子才開始咳嗽。漸漸地，食慾越來越差，體重下降。國泰綜合醫院復健科語言治療師潘奕安表示，其實，上述這些都是「吞嚥障礙」的表現，在老年族群中十分常見。「吞嚥障礙」與老化、疾病有關 常出現嗆咳、咀嚼力下降潘奕安語言治療師說明，根據研究，台灣社區65歲以上的長者中，有12.8%經過評估為吞嚥異常，而住在長照機構的長輩，比例甚至高達50%以上。吞嚥障礙的常見原因包括：‧老化：隨著年齡增長，吞嚥肌肉力量下降、口腔與咽喉協調性變差‧疾病因素：中風、神經退化性疾病（如：失智症、帕金森氏症）、頭頸癌手術後等。‧其他因素：牙齒缺損、口乾、長期臥床、藥物副作用等。常見的老化吞嚥問題包含：吞嚥反射延遲、進食出現嗆咳、咀嚼能力下降、口中食物殘留、吞嚥費力或有異物感、體重減輕和反覆肺炎等。「增稠劑」非唯一解方 應找出問題、擬定治療策略潘奕安語言治療師解釋，從臨床到儀器檢查發現自己或家人頻繁嗆咳、吞嚥困難時，應找語言治療師進行評估，而不是自行調整飲食。常見評估方法包括臨床吞

