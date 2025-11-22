月世界垃圾山兇手 竟是4連霸環工碩士里長
高雄月世界被偷倒滿山垃圾黑幕曝光！檢警查出主嫌，竟然是岡山區連任四屆的里長李有財，他還具有民進黨籍，將被開除黨籍。
數十噸垃圾堆山坡，出動好幾輛大車載運，這是高雄月世界被人偷倒垃圾，堆了有五層樓高，檢警追追追，垃圾來源來自台南，而主謀是高雄的一名里長李有財。
李有財有環境工程碩士學歷，是高雄岡山區碧紅里里長，還是四連霸，在2020年5月加入民進黨，李有財父子檔租用鐵皮屋，清收垃圾之後，找了兩名司機棄置燕巢跟田寮山坡地，包含李有財父子檔等四人法院裁定羈押禁見，民進黨也連夜發聲明開除李有財的黨籍。
高雄市民進黨部主委黃文益：「我們並沒有推薦他參選里長，所以他是無黨籍的里長，只要違反黨紀而且是，非常重大的影響事件，我們昨天晩上就立即通過，要將他予以除名的黨紀處分。」
李有財過去曾是國民黨成員，因違紀參選市議員被開除，轉到民進黨參加市議員初選失利，當時競選文宣，還是跟陳其邁的合照，藍營立委陳菁徽在臉書批評陳其邁市長，力挺偷倒垃圾的環境殺手。
市府回擊，譴責惡質抹黑正式提告，澄清相片是李有財，未經同意擅自合成，張貼個人臉書封面。
高雄市民進黨部主委黃文益：「從網路上去抓到，市長的照片去做合成，但是這個並不能說是市長支持他，而是他自己個人選舉的策略。」
附近鄰居：「對啊很驚訝對，他之前都有在幫人家處理，亂倒廢棄物的怎麼會變成他。」
附近鄰居：「哎娘喂夭壽怎麼變成他，怎麼可能很意外就是了意外。」
李有財插手清運事業違反傾倒里民詫異，也被查出曾遭環保局裁罰他還欠繳，個性海派黑白兩道通吃的李有財，在地茶行開幕，他還到場剪綵送花籃，沒想到卻是垃圾山的幕後黑手，父子檔一起被收押。
